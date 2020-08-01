После девяти дней поисков правоохранители таки нашли террориста из Полтавы Романа Скрипника. 1 августа его ликвидировал снайпер. Глава МВД Арсен Аваков рассказал детали сложной спецоперации.

Аваков заявил, что решение о ликвидации террориста приняли за реальную опасность. Об этом министр внутренних дел написал в твиттере.

Важно Полтавского террориста ликвидировали: ГБР проверит действия полиции

По информации полиции, патрульные увидели мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого злоумышленника, и пітались его задержать. Однако во время этого террорист вновь взял в заложники правоохранителя и грозил взорвать гранату.

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