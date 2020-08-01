Після дев'яти днів пошуків правоохоронці таки знайшли терориста з Полтави Романа Скрипника. 1 серпня його ліквідував снайпер. Очільник МВС Арсен Аваков розповів деталі спецоперації.

Аваков заявив, що рішення про ліквідацію терориста ухвалили через реальну небезпеку. Про це міністр внутрішніх справ написав у твіттері.

Важливо Полтавського терориста ліквідували: ДБР перевірить дії поліції

За інформацією поліції, патрульні побачили чоловіка, схожого за описом на розшукуваного зловмисника, і нмагалися його затримати. Однак під час цього терорист знов взяв у заручники правоохоронці та грозив підірвати гранату.

Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.

Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020

Новина доповнюється...