Полтавського терориста ліквідував снайпер: Аваков оприлюднив відео спецоперації (18+)
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Після дев'яти днів пошуків правоохоронці таки знайшли терориста з Полтави Романа Скрипника. 1 серпня його ліквідував снайпер. Очільник МВС Арсен Аваков розповів деталі спецоперації.
Аваков заявив, що рішення про ліквідацію терориста ухвалили через реальну небезпеку. Про це міністр внутрішніх справ написав у твіттері.
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За інформацією поліції, патрульні побачили чоловіка, схожого за описом на розшукуваного зловмисника, і нмагалися його затримати. Однак під час цього терорист знов взяв у заручники правоохоронці та грозив підірвати гранату.
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