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      Помощь семьям с детьми: что предлагают изменить в 2020 году

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      Помощь семьям с детьми / 24 канал

      В Украине планируют пересмотреть размеры социальной помощи, а также расширить категории лиц, которым будет оказана эта помощь.

      Как пояснил 24 каналу адвокат Inpraxi Law Роман Кобец, согласно тексту законопроекте № 2494, который приняла за основу Верховная Рада, на социальную помощь смогут претендовать дети, находящиеся под опекой или попечительством.

      Важно: Прожиточный минимум, дети и переселенцы: как изменятся социальные выплаты в 2020 году

      Отныне претендовать на помощь смогут те, кто усыновил ребенка, родители которого дали согласие на его усыновление.

      Также планируют увеличить размер помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство с 2 до 2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, а на детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

      Заметьте: Почему задерживают социальные выплаты на детей в январе 2020: объяснение

      Прожиточный минимум и минимальная зарплата в госбюджете на 2020 год / Инфографика 24 канала

      Общий максимальный размер госпомощи –  как и раньше с учетом увеличения ее размера и не может превышать прожиточного минимума для семьи.

      Изменения вступят в силу сразу после принятия закона. Другие виды помощи оставят без изменений.

      Все основные моменты относительно порядка исчисления совокупного дохода, назначения и оказания помощи будут определяться не законом, а постановлениями Кабинета Министров. А потому для внесения изменений, в том числе в части ухудшения, не нужно будет принимать закон, а достаточно внести изменения в постановления Кабмина, – сказал юрист.

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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Деньги Дети Кабинет Министров Украины Министерство социальной политики
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