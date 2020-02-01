Помощь семьям с детьми: что предлагают изменить в 2020 году

В Украине планируют пересмотреть размеры социальной помощи, а также расширить категории лиц, которым будет оказана эта помощь.

Как пояснил 24 каналу адвокат Inpraxi Law Роман Кобец, согласно тексту законопроекте № 2494, который приняла за основу Верховная Рада, на социальную помощь смогут претендовать дети, находящиеся под опекой или попечительством.

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Отныне претендовать на помощь смогут те, кто усыновил ребенка, родители которого дали согласие на его усыновление.

Также планируют увеличить размер помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство с 2 до 2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, а на детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

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Общий максимальный размер госпомощи – как и раньше с учетом увеличения ее размера и не может превышать прожиточного минимума для семьи.

Изменения вступят в силу сразу после принятия закона. Другие виды помощи оставят без изменений.

Все основные моменты относительно порядка исчисления совокупного дохода, назначения и оказания помощи будут определяться не законом, а постановлениями Кабинета Министров. А потому для внесения изменений, в том числе в части ухудшения, не нужно будет принимать закон, а достаточно внести изменения в постановления Кабмина, – сказал юрист.