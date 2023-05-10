По словам актрисы из Львовщины, настоящее имя которой Юлия, своими дорогами город ей напоминает родной Львов. О своих впечатлениях она рассказала подписчикам в своем инстаграме.

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Минусы, режущие не только глаз

По словам Юлии, она побывала в столице Буковины дважды. Отвечая на вопросы подписчиков, она отметила, что Черновцы ей чем-то напоминают Львов. "Особенно брусчатка", – подчеркнула девушка.

И одна и та же проблема, как во всех тех городах, где сохранилась брусчатка, дорога очень кривая и очень тяжело ездить. Это такие основные минусы, которые прямо режут глаз, и не только глаз, а все, что можно,

– сказала Джозефина Джексон.

Однако не понравились актрисе только дороги. Вместо этого все остальное ей пришлось по вкусу, особенно, по ее словам, гостиница.

Она отметила, что в апартаментах, где она останавливалась, поразил мини-бар. Она сравнила его с мини-барами в западных странах и отметила, что такие "нечасто встретишь даже в Европе и плюс дешево".

В мэрии иронически отреагировали на замечания

Директор департамента инфраструктуры и благоустройства Черновицкого городского совета Григорий Прохоренко иронически отреагировал на такое замечание актрисы. Он отметил, что "в департаменте инфраструктуры имеется вакансия главного специалиста сектора текущего ремонта".

Так что девушке предложили эту вакансию в секторе текущего ремонта, чтобы лично заняться ремонтом дорог.

Это хорошая возможность себя реализовать вне съемочных площадок, ведь карьера актрисы не вечна, как и кривые дороги в Черновцах,

– пошутил Григорий Прохоренко.

Также директор департамента отметил, что требований к главному специалисту немного. "Главное: высшее образование и желание работать", – написал он.