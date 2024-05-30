Об этом сообщает пресс-служба ассоциации. В то же время в АПАУ напомнили, что реализация и доставка лекарственных средств конечному потребителю является лицензированным видом хозяйственной деятельности и подлежит контролю со стороны соответствующих государственных органов.

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"Именно поэтому, любой прайс-агрегатор должен стать площадкой для предложений только тех аптечных учреждений, которые получили соответствующую лицензию для осуществления торговли лекарственными средствами и действуют в правовом поле. Для проверки таких лицензиатов законодательством предусмотрено ведение Перечня субъектов хозяйствования, имеющих право на осуществление электронной розничной торговли лекарственными средствами, размещенном на сайте Гослекслужбы, а для проверки информации о регистрации лекарственного средства предусмотрено Государственный реестр лекарственных средств Украины", – говорится в заявлении аптекарей.

С целью доступности лекарственных средств и защиты прав потребителей, АПАУ поддерживает открытый диалог между бизнесом и государством для экономически стабильного и европейского будущего Украины.

Напомним, 28 мая Гослекслужба обсудила с представителями фармбизнеса изменения в Лицензионные условия. Председатель Гослекслужбы Роман Исаенко отметил, что разработка и принятие соответствующих изменений не имеет целью ухудшить или ограничить работу любого из операторов фармрынка, в том числе компаний-прайсагрегаторов, для большинства из которых таких рисков не существует в принципе.

Ранее общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины", которая объединяет юридических лиц украинского фармацевтического рынка, назвала ошибочным мнением отдельных экспертов относительно изменений в лицензионные условия по е-торговле лекарствами, которые якобы обусловят запрет работы прайс-агрегаторов по продаже лекарственных средств и маркетплейсов.

Как известно, членами союза выступают крупные, средние и малые аптечные сети Украины, охватывающие около 80% рынка. Приоритетом деятельности участников АПАУ является развитие фармацевтической отрасли Украины, содействие доступности и обеспечения качества лекарств, сотрудничество с органами государственной власти, наработки нормативной базы, которая соответствует европейским стандартам и ценностям.