В частности под вражеским огнем оказались защитники Золотого и Катериновки. Очевидцами такого обстрела стала и съемочная группа 24 канала.

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"Праздники закончились и начинается суровая обыденность", – говорят военные и добавляют, что стрельба, свидетелями которой стали журналисты, продолжается уже как минимум 20 – 30 минут.

"Стреляют из крупнокалиберных пулеметов по бойнице. "Стрелкотня", автомат тоже прицельно", – пояснил военнослужащий ВСУ.

Оккупанты провоцируют и военных, и гражданских

Обстрел изрядно напугал и гражданских. Они в это время занимались обыденными делами во дворах.

"Они (гражданские – 24 канал) заложники этой ситуации поневоле. Здесь есть постоянная опасность. Любая ошибка со стороны противника и снаряд будет прилетать именно сюда. Есть вероятность поразить, ранить, убить любого человека", – отметил один из защитников.

Как украинские военные противодействуют оккупанту: смотрите сюжет 24 канала

На определенных участках фронта постоянные обстрелы из-за малых расстояний, уверены армейцы. До оккупантов здесь всего несколько сотен метров.

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"Они стараются нас подавлять, больше к земле, чтобы мы меньше вылезали. Провоцируют нас, прощупывают, как говорится", – уверен военный.

"Мы сейчас на открытой местности, но нет никакого озеленения. Мы хорошо присматриваемся. Они видят наши позиции. Мы видим их. Из-за этого они могут прицельно ударить и простреливают", – пояснил военнослужащий ВСУ.

Жизнь военных на прицеле

Когда возникает угроза жизни, оружие украинских воинов тоже "не молчит". На этот раз оккупанты умолкают. Однако с наступлением сумерек обстрелы возобновляются.

Выманивают на бой, чтобы работали снайперы. Постреливают, чтобы дали ответ, вылезли в бойницу и получили пулю в лоб,

– заметил армеец.

Другие же военные говорят, что противник совершил провокационные обстрелы позиций. "Мы отреагировали адекватно и противник прекратил стрельбу", – добавляют они.

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При таких условиях жизнь на прицеле. Воины говорят, главное не геройствовать. Также вовремя прятаться в укрытие, слушать командиров и не терять чувство юмора.

"Это война. Слышишь холодное дыхание? Это смерть. Что мы скажем смерти? Не сегодня!" – подбодрил один из военнослужащих ВСУ.