Зокрема під ворожим вогнем опинилися захисники Золотого та Катеринівки. Очевидцями такого обстрілу стала і знімальна група 24 каналу.

До теми Сарафанне радіо, новий страх та пропаганда: як змінилося життя в окупованому Луганську

"Свята закінчилися і розпочинається сурова буденність", – кажуть військові та додають, що стрільба, свідками якої стали журналісти, триває уже як мінімум 20 – 30 хвилин.

"Стріляють із великокаліберних кулеметів по бійниці. "Стрілкотня", автомат теж прицільно", – пояснив військовослужбовець ЗСУ.

Окупанти провокують і військових, і цивільних

Обстріл неабияк налякав і цивільних. Вони у цей час займалися буденними справами на подвір'ях.

"Вони (цивільні – 24 канал) заручники цієї ситуації поневолі. Тут є постійна небезпека. Будь-яка похибка з боку противника і снаряд прилітатиме саме сюди. Є ймовірність вразити, поранити, вбити будь-яку людину", – наголосив один із захисників.

Як українські військові протидіють окупанту: дивіться сюжет 24 каналу



На певних ділянках фронту постійні обстріли через малі відстані, упевнені армійці. До окупантів тут лише кілька сотень метрів.

До слова Ворожі снайпери лежать годинами, – військові ЗСУ про цинічний обстріл Новозванівки

"Вони стараються нас придушувати, більше до землі, щоб ми менше вилазили. Провокують нас, промацують, як то кажуть", – упевнений військовий.

"Ми зараз на відкритій місцевості, але немає ніякого озеленення. Ми гарно придивляємось. Вони бачать наші позиції. Ми бачимо їхні. Через це вони можуть прицільно вдарити й прострілюють", – пояснив військовослужбовець ЗСУ.

Життя військових на прицілі

Коли виникає загроза життю, зброя українських вояків теж "не мовчить". Цього разу окупанти вмовкають. Проте з настанням сутінків обстріли поновлюються.

Виманюють на бій, щоб працювали снайпери. Пострілюють, щоб дали відповідь, вилізли у бійничку й отримали кулю у лоб,

– відмітив армієць.

Інші ж військові кажуть, що противник здійснив провокативні обстріли позицій. "Ми відреагували адекватно й противник припинив стрільбу", – додають вони.

Варто прочитати Як мешканці окупованого Луганська перестали боятися війни

За таких умов – життя на прицілі. Вояки кажуть, головне не геройствувати. Також вчасно ховатися в укриття, слухати командирів та не втрачати почуття гумору.

"Це війна. Чуєш холодне дихання? Це смерть. Що ми скажемо смерті? Не сьогодні!" – підбадьорив один із військовослужбовців ЗСУ.