Премьер Таиланда рассказал мотивы стрелка, устроившего массовый расстрел

Мотивом ликвидированного стрелка, который в Таиланде убил 26 человек и ранил еще 57, вероятно, было его негодование неудачной сделкой по недвижимости.

Убийца на имя Джакрапант Томми считал, что его обманули. Об этом заявил премьер-министр страны Прают Чан-оча, сообщает ВВС.

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Премьер также подтвердил, что число погибших в результате стрельбы составило 26 человек, ранено – 57. Посетив пострадавших в больнице Накхонратчасиме, премьер-министр подчеркнул, что этот случай был беспрецедентным.

Внимание! Накхонратчасиме или Корат – третий по величине город Таиланда и является столицей северо-восточного региона. Здесь расположены промышленные предприятия, в том числе по производству автомобилей. В самом городе туристических объектов нет, однако неподалеку расположен государственный заповедник Кхао Яй, который часто посещают туристы.

Стрельба в Таиланде: что известно

Военный армии Таиланда открыл огонь по прохожим возле торгового центра в городе Накхонратчасиме. Мужчина убил 26 человек . Военного зовут Джакрапант Томми . Из воинской части нападавший угнал автомобиль, на котором передвигался.

. Военного зовут . Из воинской части нападавший угнал автомобиль, на котором передвигался. До того, как открыть стрельбу в городе, военнослужащий убил командира и 3 офицеров своей части. Кроме того, он выложил несколько видео стрельбы в социальных сетях. В одном из них он заявил, что "уже устал нажимать на курок".

Кроме того, он выложил несколько видео стрельбы в социальных сетях. В одном из них он заявил, что "уже устал нажимать на курок". Силовики много часов проводили зачистку торгового центра: осмотрели все 4 этажа, вывели людей, но долго не могли обнаружить там преступника и заложников.

​Местные СМИ пишут, что здание состоит из нескольких частей, включая многоуровневую автомобильную стоянку. Есть информация, что правоохранителям удалось вывести из здания примерно 1 тысячу человек. Лишь через 12 часов после начала спецоперации силовикам удалось найти и ликвидировать убийцу.