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      РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020 СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ
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      Прем’єр Таїланду розповів про мотиви стрільця, який влаштував масовий розстріл

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      Які були мотиви у стрільця, що ростріляв людей в Таїланді / BBC

      Мотивом ліквідованого стрільця, який у Таїланді убив 26 осіб і поранив ще 57, ймовірно, було його обурення невдалою операцією з нерухомості.

      Вбивця на ім’я Джакрапант Томмі вважав, що його обдурили. Про це заявив прем'єр-міністр країни Прают Чан-оча, повідомляє ВВС.

      Основне: Військовий відкрив вогонь по людях біля ТРЦ у Таїланді: кількість жертв зросла – фото, відео

      Прем'єр також підтвердив, що кількість загиблих у результаті стрілянини становила 26 осіб, поранено – 57. Відвідавши постраждалих у лікарні Накхонратчасіма, прем'єр-міністр підкреслив, що цей випадок був безпрецедентним.

      Увага! Накхонратчасіма або Корат – третє за величиною місто Таїланду і є столицею північно-східного регіону. Тут розташовані промислові підприємства, в тому числі з виробництва автомобілів. У самому місті туристичних об'єктів немає, проте неподалік розташований державний заповідник Кхао Яй, який часто відвідують туристи.

      Стрілянина в Таїланді: що відомо

      • Військовий армії Таїланду відкрив вогонь по перехожих біля торгового центру у місті Накхонратчасіма. Чоловік убив 26 осіб. Військового звуть Джакрапант Томмі. З військової частини нападник викрав автомобіль, на якому пересувався.
      • До того, як відкрити стрілянину в місті, військовослужбовець вбив командира і 3 офіцерів своєї частини.Окрім того, він виклав кілька відео стрілянини у соціальних мережах. В одному з них він заявив, що "вже втомився натискати на курок".
      • Силовики багато годин проводили зачистку торгового центру: оглянули всі 4 поверхи, вивели людей, але довго не могли виявити там злочинця і заручників. 

      Місцеві ЗМІ пишуть, що будівля складається з декількох частин, включно з багаторівневою автомобільною стоянкою. Є інформація, що правоохоронцям вдалося вивести з будівлі приблизно 1 тисячу людей. Лише через 12 годин після початку спецоперації силовикам вдалося знайти та ліквідувати вбивцю.

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Постраждалі Жертви Таїланд Стрілянина у Таїланді
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