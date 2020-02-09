Прем’єр Таїланду розповів про мотиви стрільця, який влаштував масовий розстріл
Мотивом ліквідованого стрільця, який у Таїланді убив 26 осіб і поранив ще 57, ймовірно, було його обурення невдалою операцією з нерухомості.
Вбивця на ім’я Джакрапант Томмі вважав, що його обдурили. Про це заявив прем'єр-міністр країни Прают Чан-оча, повідомляє ВВС.
Основне: Військовий відкрив вогонь по людях біля ТРЦ у Таїланді: кількість жертв зросла – фото, відео
Прем'єр також підтвердив, що кількість загиблих у результаті стрілянини становила 26 осіб, поранено – 57. Відвідавши постраждалих у лікарні Накхонратчасіма, прем'єр-міністр підкреслив, що цей випадок був безпрецедентним.
Увага! Накхонратчасіма або Корат – третє за величиною місто Таїланду і є столицею північно-східного регіону. Тут розташовані промислові підприємства, в тому числі з виробництва автомобілів. У самому місті туристичних об'єктів немає, проте неподалік розташований державний заповідник Кхао Яй, який часто відвідують туристи.
Стрілянина в Таїланді: що відомо
- Військовий армії Таїланду відкрив вогонь по перехожих біля торгового центру у місті Накхонратчасіма. Чоловік убив 26 осіб. Військового звуть Джакрапант Томмі. З військової частини нападник викрав автомобіль, на якому пересувався.
- До того, як відкрити стрілянину в місті, військовослужбовець вбив командира і 3 офіцерів своєї частини.Окрім того, він виклав кілька відео стрілянини у соціальних мережах. В одному з них він заявив, що "вже втомився натискати на курок".
- Силовики багато годин проводили зачистку торгового центру: оглянули всі 4 поверхи, вивели людей, але довго не могли виявити там злочинця і заручників.
Місцеві ЗМІ пишуть, що будівля складається з декількох частин, включно з багаторівневою автомобільною стоянкою. Є інформація, що правоохоронцям вдалося вивести з будівлі приблизно 1 тисячу людей. Лише через 12 годин після початку спецоперації силовикам вдалося знайти та ліквідувати вбивцю.
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