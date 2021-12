Если в конце 2019-го глава государства считался бесспорным триумфатором, в конце 2020-го казался явным "лузером", то 2021-й выглядит далеко не так однозначно.

Работа на контрастах

С одной стороны, в уходящем году Зеленскому удалось удивить даже видавших виды политэкспертов. После неудач 2020-го у гаранта словно открылось второе дыхание: он вооружился санкционной дубиной СНБО, разгромил медиаимперию Медведчука, отобрал у Порошенко монополию на воинственный патриотизм, анонсировал масштабную деолигархизацию и на некоторое время восстановил положительный баланс народного доверия.

С другой стороны, осенью 2021-го поддержка Зе упала до рекордно низкой отметки – на фоне коронавируса и непопулярной в народе массовой вакцинации. К этому добавились "Вагнергейт", неблагоприятные экономические прогнозы и тревожная ситуация на украино-российской границе. И хотя к концу года гарант сумел немного отыграть падение рейтинга, его политическое будущее шатко: и этим уже готовы воспользоваться новые оппозиционеры, поддерживаемые Ахметовым.

2021 год продемонстрировал, что Владимир Зеленский остается прежде всего актером, играющим то одну, то другую роль. Отсутствие внятной идеологии и четкой политической программы заменяется вживанием в образ. Так, президенту не составило труда перевоплотиться из «голубя», ищущего компромиссы с Москвой; в "ястреба", преследующего пророссийскую пятую колонну.

При этом успех Зе напрямую зависит от текущего амплуа.

Ремейк "Слуги народа" в жизни

Владимиру Александровичу удаются роли, которые он выбирает для себя сам. Победитель Медведчука. Борец с олигархией. Строитель дорог. Великий диджитализатор. Организатор юбилейных мероприятий к тридцатилетию Независимости… Во всех перечисленных случаях Зеленский и его окружение сами проявляли инициативу, сами писали сценарии и сами их реализовывали – более или менее удачно.

Выбирая репертуар собственноручно, глава государства играет с полной отдачей, с задором и огоньком: почти как в легендарном сериале "Слуга народа".

Конечно, разборчивая публика может считать президентскую игру слишком вульгарной, обвинять гаранта в популизме и воротить нос, но массовый зритель и избиратель остается доволен.

Хуже, когда вместо Банковой сценаристом и режиссером становится наша непредсказуемая жизнь. Она предлагает Зеленскому роли, на которые тот не претендовал и не рассчитывал. Борьба с COVID-19 и прививочная кампания. Мировой энергетический кризис и обеспечение энергобезопасности Украины. Ультиматумы Кремля и готовность к возможному военному вторжению…

Все это неудобно и неприятно – но отказаться от ролей, навязанных ему судьбой, глава государства не может. Он все-таки пытается играть. Старается быть убедительным. Пробует импровизировать – вспомним идею с пресловутой "ковидной тысячей". Однако несоответствие между фигурой Зеленского и вызовами, с которыми ему приходится иметь дело, все равно бросается в глаза.

Рейтинг підтримки українських політиків / інфографіка групи "Рейтинг"

По сути, весь 2021 год прошел под знаком столкновения двух президентских репертуаров: выбранного самостоятельно и навязанного извне. Играя добровольные и вынужденные роли, Владимир Александрович то наращивал народную поддержку, то резко ее терял. И, скорее всего, эта противоречивая тенденция найдет продолжение в новом 2022 году. Show must go on!

