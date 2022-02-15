Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За предыдущие сутки, 14 февраля, в Украине выявили 29 724 новых больных коронавирусом, среди них 2 393 детей и 884 медработника. За это время в больницы госпитализировали 1 889 пациентов с коронавирусом или имеющимися признаками болезни. К сожалению, еще 305 больных – умерли. В то же время за минувшие сутки поправились 23 235 человек, сообщает 24 канал.

Днем ранее Валентинки от Минздрава, COVID или аллергия: новости о коронавирусе 14 февраля

Обратите внимание! За прошедшие сутки выросли темпы тестирований, лаборатории провели 111 624 теста на выявление коронавируса разными методами.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 4584;

Винницкая область – 724;

Волынская область – 1179;

Днепропетровская область – 2446;

Донецкая область –1458;

Житомирская область – 626;

Закарпатская область – 472;

Запорожская область –1340;

Ивано-Франковская область – 317;

Киевская область – 1228;

Кировоградская область – 432;

Луганская область – 772;

Львовская область – 999;

Николаевская область – 954;

Одесская область – 3315;

Полтавская область – 1375;

Ровненская область – 794;

Сумская область – 794;

Тернопольская область – 344;

Харьковская область – 1354;

Херсонская область – 475;

Хмельницкая область – 679;

Черкасская область – 1192;

Черновицкая область – 648;

Черниговская область – 1223.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая картина заболеваемости в Украине

По состоянию на утро 15 февраля в Украине было выявлено в целом 4 572 417 случаев заражения коронавирусом. Уже выздоровели – 3 811 630 пациентов, однако 103 255, к сожалению, не смогли преодолеть болезнь.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала

Более 15,5 миллиона украинцев получили первую дозу COVID-вакцины

Источник: Минздрав

За сутки 14 февраля в Украине 59 170 человек вакцинировано против COVID-19. В частности, первую дозу получили 17 244 человека; вторую – 27 362 украинца. Известно, что дополнительную дозу получили 457 человек, а бустерную – 14 107.

В целом в стране иммунизировали против коронавируса 15 594 938 человек, из них получили первую дозу – 15 594 936 украинцев.

В то время как две дозы – 14 985 576 человек. Дополнительной дозой вакцинировались 24 205 человек, а бустерную получили – 581 349.

Всего за все время провели 31 186 066 прививок.

Литва передала Украине четверть миллиона доз вакцины Johnson&Johnson

Источник: правительство Литвы

В понедельник, 14 февраля, правительство Литвы безвозмездно передало Украине более 225 тысяч доз вакцины против коронавируса Janssen от компании Johnson & Johnson. Однодозную вакцину направят, в частности, гражданам, которые проживают в Луганской и Донецкой областях.

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Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 15 февраля в мире выявили более 413 миллионов больных коронавирусом и более 5,8 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней составляют: Франция, Индия, Бразилия, Германия и Италия.

Литва смягчила условия въезда для туристов из третьих стран

Источник: Sam.lrv.lt

Власти Литвы приняли решение смягчить правила въезда для иностранцев из третьих стран. Страна отменила для них обязательный карантин. Новые правила начали действовать с 14 февраля.

При этом въехать в Литву пока могут не все. В настоящее время границы открыты для следующих категорий лиц:

вакцинированных путешественников;

лиц, которые имеют документ, подтверждающий перенос болезни (с момента положительного теста прошло не более 180 дней)

иностранцев с национальными визами D или основаниями для въезда.

Для остальных въезд временно ограничен.

Исследования о коронавирусе

Даже легкое течение коронавируса серьезно повреждает сердце и сосуды

Источник: Nature

Даже после минимальных симптомов COVID-19, около трети пациентов сталкиваются с долгосрочными последствиями инфекции. Большое исследование из США показало, что легкое течение COVID-19 значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

У пациентов после COVID-19 значительно повышался риск развития 20 сердечно-сосудистых состояний в течение года.

вероятность ишемического инсульта была в среднем на 52% выше по сравнению с контрольной группой;

риск развития ишемической болезни сердца увеличивался после инфекции на 72%;

частота сердечных приступов была выше на 63%.

Нашли новую причину длительного ковида

Источник: EurekAlert

По разным данным, длительный ковид встречается примерно у 10 – 40% переболевших и проявляется с разными симптомами. У некоторых людей они сохраняются на несколько недель, а у других продолжаются месяцами. Теперь ученые связали длительный ковид с повреждением блуждающего нерва.

Справка. Блуждающий нерв – это десятая пара черепных нервов, которые идут от мозга в брюшную полость. В организме он отвечает за огромный спектр функций – от контроля частоты сердечных сокращений до перемещения пищи изо рта в желудок.

Ученые впервые подробно изучили функцию блуждающего нерва у 348 переболевших COVID-19. Все они жаловались как минимум на один симптом, что сохраняется после болезни. Также оказалось, что у 66% добровольцев был по крайней мере один признак, указывающий на дисфункцию блуждающего нерва.

В среднем постковидные симптомы, такие как тахикардия, диарея, головокружение, рефлюкс – сохранялись в течение 14 месяцев.