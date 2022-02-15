Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За попередню добу, 14 лютого, в Україні виявили 29 724 нових хворих на коронавірус, серед них 2 393 дітей та 884 медпрацівників. За цей час до лікарень госпіталізували 1 889 пацієнтів з коронавірусом або наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 305 хворих – померли. Водночас за минулу добу одужали 23 235 осіб, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Валентинки від МОЗ, COVID чи алергія: новини про коронавірус 14 лютого

Зверніть увагу! За минулу добу зросли темпи тестувань, лабораторії провели 111 624 тестів на виявлення коронавірусу різними методами.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 4584;

Вінницька область – 724;

Волинська область – 1179;

Дніпропетровська область – 2446;

Донецька область –1458;

Житомирська область – 626;

Закарпатська область – 472;

Запорізька область –1340;

Івано-Франківська область – 317;

Київська область – 1228;

Кіровоградська область – 432;

Луганська область – 772;

Львівська область – 999;

Миколаївська область – 954;

Одеська область – 3315;

Полтавська область – 1375;

Рівненська область – 794;

Сумська область – 794;

Тернопільська область – 344;

Харківська область – 1354;

Херсонська область – 475;

Хмельницька область – 679;

Черкаська область – 1192;

Чернівецька область – 648;

Чернігівська область – 1223.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності в Україні

Станом на ранок 15 лютого в Україні виявили усього 4 572 417 випадків зараження коронавірусом. Вже одужали – 3 811 630 пацієнтів, однак 103 255, на жаль, не змогли подолати хворобу.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу

Понад 15,5 мільйонів українців отримали першу дозу COVID-вакцини

Джерело: МОЗ

​​За добу 14 лютого в Україні 59 170 людей вакциновано проти COVID-19. Зокрема, першу дозу отримали 17 244 людини; другу – 27 362 українці. Відомо, що додаткову дозу отримали 457 людей, а бустерну – 14 107.

Загалом в країні імунізували проти коронавірусу 15 594 938 людей, з них отримали першу дозу – 15 594 936 українців.

Тоді як дві дози – 14 985 576 людей. Натомість додатковою дозою вакцинувались 24 205 людей, а бустерну отримали – 581 349.

Загалом за увесь час провели 31 186 066 щеплень.

Литва передала Україні чверть мільйона доз вакцини Johnson&Johnson

Джерело: уряд Литви

У понеділок, 14 лютого, уряд Литви безоплатно передав Україні понад 225 тисяч доз вакцини проти коронавірусу Janssen від компанії Johnson & Johnson. Однодозну вакцину направлять, зокрема, громадянам, які проживають в Луганській і Донецькій областях.

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Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 15 лютого у світі виявили понад 413 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,8 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Бразилія, Німеччина та Італія.

Литва пом'якшила умови в'їзду для туристів з третіх країн

Джерело: Sam.lrv.lt

Влада Литви прийняла рішення пом'якшити правила в'їзду для іноземців з третіх країн. Країна скасувала для них обов'язковий карантин. Нові правила почали діяти із 14 лютого.

При цьому в'їхати поки що до Литви можуть не всі. Наразі кордони відкриті для наступних категорій осіб:

вакцинованих мандрівників;

осіб, які мають документ, що підтверджує перенесення хвороби (з моменту позитивного тесту пройшло не більше як 180 днів)

іноземців з національними візами D або підставами для в'їзду.

Для решти в'їзд тимчасово обмежений.

Дослідження про коронавірус

Навіть легкий перебіг коронавірусу серйозно пошкоджує серце та судини

Джерело: Nature

Навіть після мінімальних симптомів COVID-19 близько третини пацієнтів стикаються з довгостроковими наслідками інфекції. Велике дослідження зі США показало, що легкий перебіг COVID-19 значно підвищує ризик серцево-судинних хвороб.

У пацієнтів після COVID-19 значно підвищувався ризик розвитку 20 серцево-судинних станів протягом року.

ймовірність ішемічного інсульту була в середньому на 52% вища у порівнянні з контрольною групою;

ризик розвитку ішемічної хвороби серця збільшувався після інфекції на 72%;

частота серцевих нападів була вищою на 63%.

Знайшли нову причину тривалого ковіду

Джерело: EurekAlert

За різними даними, тривалий ковід зустрічається приблизно у 10 – 40% перехворілих і проявляється з різними симптомами. У деяких людей вони зберігаються на кілька тижнів, а в інших продовжуються місяцями. Тепер вчені пов'язали тривалий ковід з пошкодженням блукаючого нерва.

Довідка. Блукаючий нерв – це десята пара черепних нервів, які йдуть від мозку до черевної порожнини. В організмі він відповідає за величезний спектр функцій – від контролю частоти серцевих скорочень до переміщення їжі з рота до шлунка.

Тож науковці вперше докладно вивчили функцію блукаючого нерва у 348 перехворілих COVID-19. Усі вони скаржилися як мінімум на один симптом, що зберігається після хвороби. Також виявилося, що у 66% добровольців була принаймні одна ознака, що вказує на дисфункцію блукаючого нерва.

У середньому постковідні симптоми, як от тахікардія, діарея, запаморочення, рефлюкс – зберігалися впродовж 14 місяців.