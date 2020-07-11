Судья Подольского районного суда города Киева Елена Павленко 6 июля отменила онлайн-трансляцию заседания по делу нападения "беркутовцев" на активистов Автомайдана в январе 2014 года.

Скасування онлайн-трансляцій

Клопотання про припинення трансляції подав захисник Михайла Добровольського – екскомандира 1-ї роти Київського "Беркуту", якого власне судять за перевищення повноважень. Більше про це – читайте далі у блозі "Честь і НЕчесть" на 24 каналі.

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Понад 3 роки тому потерпілі отримали дозвіл на трансляцію, що допомогло забезпечити відкритість процесу, оцінювати незалежність суддів та підготовку прокурорів. Під час карантину, коли представникам ЗМІ та громадськості не дозволяють відвідувати судові засідання – онлайн-трансляції як ніколи важливі. Бо це єдиний спосіб спостерігати за процесом. Проте, саме тепер Павленко вирішила її скасувати.

Мотивація судді викликає відвертий подив. Свідки і потрепілі у справі будуть дивитись трансляцію, готуватись і корегувати свої покази. Хоча сторона потерпілих наполягала на першочерговому допиті саме них. Тож на основі чого вони мали б коригувати свої покази?



Олена Павленко / Фото chesnosud.org

Здається, публічного осуду рішення Подільського районного суду було мало. То ж судді Київського апеляційного вирішили підкинути жару. Того ж дня вони не допустили потерпілих і їх адвокатку Євгенію Закревську до участі в засіданні по іншій справі Майдану.

Потерплі оскаржували рішення Печерського суду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Віктору Януковичу – підозрюваному в організації насильницьких злочинів в лютого 2014 року. 12 потерпілих заздалегідь подали клопотання про участь в засіданні через відеоконференцію із Львівського, Рівненського та Вінницького судів. Добиратись в Київ для них було б небезпечно та складно. 12 потерпілих в трьох судах чекали на відеоконференцію, але судді Масенко, Глиняний та Паленик відмовились їх долучати.

Або мовчи, або плати компенсацію

Ні для кого не секрет, що судді не люблять давати коментарі, пояснювати свої рішення чи статки. Закриті до публічної критики судді, не дають критикувати й своїх колег та членів Вищої ради правосуддя.

В кінці квітня 2020 року ми вручили антипремію "НЕчесть тижня" судді Печерського районного суду міста Києва Олексію Соколову за те, що він фактично заборонив називати одіозним Павла Гречківського. Суддя стягнув з екснардепа Дмитра Лубінця та активіста, які саме так назвали члена Вищої ради правосуддя, 50 тисяч гривень та зобов'язав спростувати свої висловлювання.

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А ще в своєму рішенні Соколов пояснив, чому власне вважає що Гречківський не є одізним:

Бо кримінальна справа про ймовірне втручання ним в систему авторозподілу закрита,

Тому що не вина Гречківського, що його незаконно обрали членом ВРП вдруге. Бо ж закон забороняє обирати вдруге, а подавати документи вдруге на конкурс – не забороняє.



Павло Гречківський / Фото з фейсбук-сторінки YurPractika



Дмитро Лубінець / Фото "День"

Щоб захистити своє право вважати та називати будь-кого одіозним народний депутат подав апеляційну скаргу на рішення Соколова. І от на цьому тижні судді апеляційної інстанції прийняли рішення. Замість того, щоб визнати, що рішення абсурдне, вони також стали на сторону члена ВРП Гречківського та залишили рішення Соколова в силі.

Тож запхайте свої суб'єктивні думки до.. кишені. Або викладіть з них кругленьку суму компенсації моральної шкоди. Принаймні, так вважають судді Матвієнко, Мельник та Поливач.



Олексій Соколов / Скриншот

Тож колективну премію "НЕчесть тижня" ми вручаємо суддям київських судів, які обмежили відкритість судової влади на цьому тижні. Завдяки їм тепер ні бачити, ні чути, ні говорити про суддів чи інших представників судової влади не можна.

Нещодавно ми змусили ВРП надавати скаржникам матеріали дисциплінарних справ для ознайомлення як до відкриття, так і після закриття проваджень. В кінці липня в Верховному Суді розглядатимуть позов юристів DEJURE щодо доступу до матеріалів судових справ в рамках дисциплінарних проваджень щодо суддів. Нині ВРП не надає доступу скаржникам до таких матеріалів. Цю справу слухатимуть зокрема Михайло Смокович, Ігор Дашутін та Олена Губська. Ми б назвали їх одіозними, але не можна.

Як думаєте, яке рішення у справі вони приймують? На користь відкритості та змагальності дисциплінарних проваджень, чи ні? Cкоро дізнаємось.

Не подобається такий стан речей – поширюйте цей випуск програми у соціальних мережах, а при нагоді підписуйтесь на сторінки Фундації DEJURE у фейсбуці та твітері. Ми не тільки вручаємо премії тижня, а й боремось за доброчесність суддів та прозорість судів.