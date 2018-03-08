Против журналистов, которые снимали Медведчука, открыли уголовное производство

Главное управление Национальной полиции в городе Киеве по обязательству столичного Печерского суда начало уголовное производство по статье "нарушение неприкосновенности частной жизни" лидера пророссийской организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука со стороны журналистов программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и канала "UA:Первый").

Об этом сообщили в пресс-службе киевской полиции.

"Копия постановления Печерского суда Киева по жалобе Медведчука В.В., в интересах которого действует адвокат Кириленко И.И., поступила в Соломенское УП для внесения в Единый реестр досудебных расследований сведений о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 182 Уголовного кодекса Украины", – говорится в ответе редакции от пресс-службы полиции Киева.

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В редакции "Схем" расценивают это как давление на журналистов.

"Это ничто иное, как неудачная попытка банального давления на редакцию. Сейчас мы правовым способом добиваемся уголовной ответственности для охранников самого Медведчука, которые совершили физическое нападение на нашу съемочную группу возле аэропорта Киев, воспрепятствовав их законной журналистской деятельности. Одному из них Нацполиция Киева вручила подозрение. Очевидно, что "завести дело" на наших журналистов – это такой шаг Медведчука в ответ", – отмечает автор и ведущая программы "Схемы" Наталья Седлецкая,

Она подчеркнула, что лидер пророссийской организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук – лицо публичное, и даже официально уполномоченное государством участвовать в переговорном процессе по освобождению заложников.

"Наши журналисты не просто имели полное право проводить съемку. Они выполняли свой прямой журналистский долг – фиксировать факты, которые могут свидетельствовать о злоупотреблениях Медведчука своим положением в собственных целях. Никакими уголовными производствами по нелепым обвинениям нас запугать не удастся. Мы и наши юристы уверены в законности наших действий – и, если понадобится, будем готовы доказать это в рамках официального расследования", – отметила Наталья Седлецкая.

Напомним, вечером 7 ноября возле VIP-терминала аэропорта "Киев" возле Жулян, когда туда прилетел частный борт Виктора Медведчука, его охранники совершили нападение на съемочную группу программы журналистских расследований "Схемы", которая находилась там с целью зафиксировать прямые перелеты Медведчука в Россию.