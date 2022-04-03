То есть их шаги в течение 14 лет, ставшие одной из многих причин кровавого убийства сотен невинных людей. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение главы государства за 3 апреля.
Важно Сотни убитых, замученных и заминированных тел, – Зеленский о зверствах россиян на Киевщине
"Мы не обвиняем запад"
Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина не обвиняет лидеров стран Европы или их государства. Ведь, в любом случае, ответственны за все преступления против человечности именно русские военные и их руководство.
Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок. Хочу, чтобы меня поняли правильно. Мы не обвиняем Запад. Но мы имеем право говорить о нерешительности,
– сказал президент Украины.
Однако он добавил, что мы имеем право говорить о нерешительности. Чтобы все понимали, каким был путь в такую Бучу, в такой Гостомель, в такой Харьков и в такой Мариуполь.
Обращение Владимира Зеленского за 3 апреля: смотрите видео