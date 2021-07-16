В суде злоумышленник заявил, что он просто упал на одну из пострадавших. Однако суд признал мужчину виновным в попытке изнасилования.

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Мужчина напал на девушку на остановке

В приговоре суда говорится, что 30 сентября 2020 года 27-летний житель села Волица Мостиского района напал на девушку в Перемышлянах. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта возле храма святого Николая Чудотворца.

Злоумышленник подошел к девушке и задрал ей платье. После этого он схватил ее за руки и начал тянуть к себе. Девушке удалось отбиться от нападающего зонтиком. Она забежала в маршрутку, которая как раз подъехала к остановке, и убежала.

Во время судебного заседания пострадавшая рассказала, что в это время на остановке также были люди. Однако девушка не уточнила, помогали ли они ей отбиться от злоумышленника. Однако, судя по тому, что мужчина совершил следующее нападение примерно через 15 – 20 минут, никто его тогда не задержал.

Злоумышленник напал на еще одну девушку

Примерно через 15 минут другая девушка возвращалась с работы домой.

Она проходила возле завода "Модуль", где уже нет жилых домов.

Пострадавшая услышала как сзади к ней кто-то бежит. Злоумышленник набросился на свою жертву, толкнул на лестницу и начал снимать с нее колготки и белье.

У этой девушки также был зонт. Она отбилась от нападающего, начала кричать и выбежала на дорогу. Там пострадавшая встретила своего соседа.

Девушка спряталась у мужчины во дворе. В то время он вместе с другими людьми схватил злоумышленника и вызвал полицию.

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Мужчина заявил, что просто упал на девушку

Во время судебного заседания в 2021 году уже 28-летний нападающий частично признал свою вину. Мужчина подтвердил, что задрал платье девушки на автобусной остановке. Однако он сказал, что это было "беспричинное цепляние". Поэтому, по мнению обвиняемого, поскольку это длилось меньше минуты, то его надо привлечь к ответственности за мелкое хулиганство.

Злоумышленник отметил, что после того, как пострадавшая его ударила, он пошел в парк. Затем он увидел другую девушку. По словам мужчины, он хотел ее обогнать, но случайно на нее упал. Мужчина якобы не хотел насиловать пострадавшую. Однако она стала звать на помощь и ударила его.

Суд вынес приговор нападающему

В приговоре суда говорится, что обвиняемый был неоднократно судим. По месту жительства мужчину характеризуют отрицательно. Мужчина – разведен. Он 12 раз привлекался к административной ответственности. Кроме этого, он неадекватно ведет себя с матерью и дедушкой.

Судья Перемышлянского райсуда Роман Борняк, исследовав материалы дела, признал мужчину виновным в попытке изнасилования и хулиганстве. Его приговорили к 3 годам тюремного заключения. Срок отбывания наказания будут считать с момента избрания злоумышленнику меры пресечения, то есть с 1 октября 2020 года. По украинскому законодательству, на приговор суда еще можно подать апелляцию.

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