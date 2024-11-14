Сообщает 24 Канал со ссылкой на "УНН". Сейчас работник столичного ТЦК находится в коме.

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В каком состоянии работник киевского ТЦК

12 ноября СМИ сообщили, что работник столичного ТЦК попытался совершить самоубийство. Мужчина выстрелил себе в голову из пистолета.

В Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона сообщили, что сейчас он находится в коме в тяжелом состоянии.

"Он в тяжелом состоянии, в коме", – сообщили в прокуратуре.

Напомним, что 9 ноября, утром, в помещении Печерского ТЦК и СП было найден майор Воеводин, начальника группы персонала, с огнестрельными ранениями. Пострадавшего срочно госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17 с диагнозом "огнестрельное пулевое сквозное ранение головы" и "геморрагический шок". В среду, 13 ноября, появилась информация, что работник ТЦК погиб.