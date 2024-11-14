Повідомляє 24 Канал з посиланням на "УНН". Наразі працівник столичного ТЦК перебуває у комі.

Дивіться також ЗМІ писали, що у Печерському ТЦК Києва працівник намагався скоїти самогубство: що каже поліція

В якому стані працівник київського ТЦК

12 листопада ЗМІ повідомили, що працівник столичного ТЦК спробував скоїти самогубство. Чоловік вистрілив собі у голову з пістолета.

В Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону повідомили, що наразі він перебуває в комі у тяжкому стані.

"Він в тяжкому стані, в комі", – повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, що 9 листопада, вранці, у приміщенні Печерського ТЦК та СП було знайдено майора Воєводіна, начальника групи персоналу, з вогнепальними пораненнями. Постраждалого терміново госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні №17 з діагнозом "вогнепальне кульове наскрізне поранення голови" та "геморагічний шок". В середу, 13 листопада, з'яаилася інформація, що працівник ТЦК загинув.