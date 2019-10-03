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      Рада отменила закон о химической кастрации педофилов, который ранее ветировал Зеленский

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      Парламент отменил закон о принудительной химической кастрации педофилов
      Парламент отменил закон о принудительной химической кастрации педофилов / espreso.tv

      Верховная Рада отклонила законопроект об ответственности за педофилию, который предусматривал принудительную химическую кастрацию. Ранее этот документ ветировал (наложил запрет) президент Владимир Зеленский.

      В предложениях к законопроекту Зеленский отмечал, что документ не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации, заявил на заседании Совета представитель главы государства Руслан Стефанчук.

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      "При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным может привести к ухудшению состояния здоровья или стать причиной преждевременной смерти. Поэтому имеет место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины", – говорится в предложениях Зеленского.

      Законопроект также предусматривал создание реестра педофилов, однако законом "О защите персональных данных" запрещена обработка персональных данных, в частности, об уголовном наказании, а также данных, касающихся здоровья, половой жизни, биометрических или генетических данных человека.

      Из 100% лиц, совершающих преступления в этой сфере, больными, то есть педофилами, страдающими расстройством сексуального предпочтения, является только 1% этих людей. 99% – это люди, которые являются психически здоровыми, в отношении которых не может быть применена мера медицинского характера, которая называется химическая кастрация,
      – рассказал на заседание Рады председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов.

      Он подчеркнул, что если бы химическую кастрацию в Украине применили бы в промышленном порядке, то нарушили бы статью третью Европейской конвенции о защите прав и основных свобод. Это бы считалось пытками, а также бесчеловечным или унижающим достоинство обращением и наказанием.

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      В то же время Комитет готовит ко второму чтению законопроект о внедрении единого реестра лиц, осужденных за педофилию. Этот документ предусматривает химическую кастрацию, но в добровольном порядке.

      "Лицо, отбыв уже значительный срок в местах лишения свободы, может заменить это на добровольную меру – химическую кастрацию. То есть введение специальных инъекций, которые осуществляются постоянно на добровольных началах", – пояснил Бакумов.

      11 июля Верховная Рада предыдущего созыва усилила ответственность за педофилию. Так, за изнасилование малолетних, кроме заключения от 10 до 15 лет, должны наказывать также принудительной химической кастрацией. На такой шаг парламент пошел после ужасного убийства 12-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области. Однако 4 сентября Зеленский ветировал соответствующий законопроект.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Здоровье Новости Украины Новости политики Верховная Рада Психология Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Мужское здоровье Медицина Законодательство Педофилия
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