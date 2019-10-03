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      Рада скасувала закон про хімічну кастрацію педофілів, який раніше ветував Зеленський

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      Парламент скасував закон про примусову хімічну кастрацію педофілів
      Парламент скасував закон про примусову хімічну кастрацію педофілів / espreso.tv

      Верховна Рада відхилила законопроєкт про відповідальність за педофілію, який передбачав примусову хімічну кастрацію. Раніше цей документ ветував (наклав заборону) президент Володимир Зеленський

      У пропозиціях до законопроєкту Зеленський зазначав, що документ не містить чітко визначеного порядку примусового застосування хімічної кастрації, заявив на засіданні Ради представник глави держави Руслан Стефанчук. З пропозиціями президента погодився Комітет з питань правоохоронної діяльності.

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      "При таких обставинах введення антиандрогенних лікарських препаратів усім засудженим може призвести до погіршення стану здоров'я або стати причиною передчасної смерті. Тому має місце порушення невід'ємного права на життя, закріпленого Конституцією України", – мовиться у пропозиціях Зеленського.

      Законопроєкт також передбачав створення реєстру педофілів, проте законом "Про захист персональних даних" заборонена обробка персональних даних, зокрема, про засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних людини.

      Зі 100% осіб, які вчиняють злочини в цій сфері, хворими, тобто педофілами, які страждають на розлад сексуальної переваги, є тільки 1% цих людей. 99% – це люди, які є психічно здоровими, щодо яких не може бути застосований захід медичного характеру, який називається хімічна кастрація,
      – розповів на засідання Ради голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов.

      Він наголосив, що якби хімічну кастрацію в Україні застосували б у промисловому порядку, то порушили б статтю тертю Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод. Це б вважалося тортурами, а також нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням та покаранням.

      Читайте також: Чому Зеленський не підписав закон про хімічну кастрацію педофілів: пояснення президента

      Водночас Комітет готує до другого читання законопроєкт щодо впровадження єдиного реєстру осіб, засуджених за педофілію. Цей документ передбачає хімічну кастрацію, але у добровільному порядку.

      "Особа, відбувши вже значний строк у місцях позбавлення волі, може замінити це на добровільний захід – хімічну кастрацію. Тобто введення спеціальних ін’єкцій, які здійснюються постійно на добровільних засадах", – пояснив Бакумов.

      11 липня Верховна Рада попереднього скликання посилила відповідальність за педофілію. Так, за зґвалтування малолітніх, крім ув’язнення від 10 до 15 років, мали карати також примусовою хімічною кастрацією. На такий крок парламент пішов після жахливого вбивства 12-річної Дарії Лук’яненко на Одещині. Проте 4 вересня Зеленський ветував відповідний законопроєкт.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Здоров'я Новини політики Верховна Рада Психологія Кримінальні новини Діти і неповнолітні Педофілія Законодавство Медицина Чоловіче здоров’я
      Джерело: 24 канал
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