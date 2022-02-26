Как рассказали в Мариупольском городском совете, российские оккупанты совершили авианалет на поселок Сартана в пригороде Мариуполя, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека.
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Что известно об обстреле Сартаны
Приблизительно в 15:00 российские кафиры нанесли авиаудар войсками России по поселку Сартана возле Мариуполя. По меньшей мере, 3 человека погибли, еще шестеро пострадали. Травмированных госпитализировали в больницы.
Замглавы МВД Антон Геращенко также написал, что от обстрелов страдают мирные жители.
Они навеки простились с жизнью из-за желания Путина освободить Украину от нацистов,
– подчеркнул Геращенко.
Последствия обстрела поселка Сартана: смотрите видео
В поселке Сартана есть пострадавшие / Фото из телеграма Антона Геращенко