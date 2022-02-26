Як розповіли у Маріупольській міській раді, російські окупанти здійснили авіаналіт на селище Сартана в передмісті Маріуполя, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей.
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Що відомо про обстріл Сартани
Приблизно о 15:00 російські окупанти нанесли авіаудар військами Росії по селищу Сартана біля Маріуполя. Щонайменше 3 людей загинули, ще шестеро постраждали. Травмованих ушпиталили до лікарень.
Заступник очільник МВС Антон Геращенко також написав, що від обстрілів страждають мирні мешканці.
Вони навіки попрощалися з життям через бажання Путіна звільнити Україну від нацистів,
– наголосив Геращенко.
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У селищі Сартана є постраждалі / Фото з телеграму Антона Геращенка