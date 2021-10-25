Про те, що краще обрати — новобудову чи будинок "з історією" — думає майже кожен покупець. Важливо зважити всі "за" і "проти" і врешті-решт правильно визначитися з прийнятним для покупця варіантом.

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Новобудови

З початку пандемії ціни на новобудови виросли на 19%. Забудовники не зволікають і активно пропонують тисячі пропозицій на будь-який смак.

Тільки на платформі OLX Нерухомість у розділі Новобудови представлено понад 20 тисяч пропозицій, 10,4 тисячі з яких — однокімнатні квартири, 6,5 тисячі — двокімнатні, а 2,7 тисячі — трикімнатні.

Попит на первинне житло підтверджують і результати, отримані під час опитування на OLX. Так, 50% респондентів зауважили, що розглядаючи житло на вторинному ринку, у результаті віддавали перевагу інвестиційно привабливим новобудовам.

Обираючи останні, покупці часто орієнтуються не стільки на кількість кімнат, скільки на престижність району та житлового комплексу, якість будинку і, звісно, тип самої новобудови. Так, на ринку можна знайти нове житло типів "Економ" і "Комфорт", а також житло підвищеної комфортності — "Бізнес" й "Еліт".

Перший варіант — більш доступний за ціною і, як правило, розташовується у спальних районах чи передмісті, напроти "Комфорт" — у більш інфраструктурно-розвинених районах, звідки легше добиратися в центр. "Бізнес", який розташований у престижних районах, біля парків та водойм, має власну розвинену інфраструктуру, а от "Еліт" — найдорожчий та рідкісний на ринку — у центрі і має декілька квартир на поверсі та автономні системи водо-, тепло- та електропостачання.

Тому серед додаткових основних вимог — не тільки якість та новизна будинку, а й наявність лічильників, територія навколо (бажано — закрита), розвинена транспортна розв'язка, а також продумана інфраструктура з магазинами, кафе, дитячими садочками, школами, салонами краси і спортзалами.

Інвестуючи у новобудову, варто пам'ятати про:

проміжок часу до завершення будівництва. Інколи воно триває рік-другий, якщо ви вклали кошти в "котлован", а інколи і десятки років, у випадку з недобросовісним забудовником та неможливістю ввести будинок в експлуатацію через проблеми з документами;

чималі кошти на ремонт, якщо квартира здається без оздоблення.

Вторинний ринок

Якщо, купуючи житло у новобудові, ви будете першим його власником, а будинок буде щойно зданим, то вторинний фонд налічуватиме десятки років і інколи декілька хазяїв. Ціни на нього, до речі, з початку карантину теж подорожчали – на 16,4%.

Варто зазначити, що вартість квартир на вторинному ринку нижча у порівнянні з первинним. Серед основних причин — маленькі за площею помешкання, часто незадовільний стан будинку та прибудинкової території, погано функціонуючі ліфти тощо.

Серед ризиків, з якими можна зіштовхнутися, обравши, вторинний фонд, — приховані проблеми з іншими співвласниками та сусідами, електрикою, каналізацією, а у майбутньому — складнощі під час перепродажу.

Серед плюсів — в'їхати у квартиру можна майже одразу після оформлення договору купівлі-продажу у нотаріуса, а на додаток — обжита інфраструктура та транспортна розв'язка.

Щодо ремонту, то ситуація з ним дуже індивідуальна. Квартира може потребувати як косметичного, так і капітального ремонту, хоча з такими деталями ви ознайомитеся ще під час огляду помешкання, тому сюрпризів тут можна оминути.

На вторинному ринку акумулюється більше пропозицій — є змога обрати будь-який потрібний вам район, вулицю і будинок. На ринку новобудов поки зробити це важче.

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Що ж обрати у результаті

Попит на інвестиційно привабливі новобудови не вщухатиме. Покупці будуть надавати перевагу приємним цінам (якщо йдеться про інвестування на етапі "котловану"), сучасному плануванню та комфортним умовам проживання.

На ціну новобудов впливатиме район, інфраструктура, тип забудови та характеристики квартири. Вам залишиться лише обрати свій варіант і чекати на заселення у квартиру мрії.

За даними Державної служби статистики України, інфляція складатиме 8 – 9%, а значить, інвестиції у первинну нерухомість будуть зберігати свою привабливість протягом наступних років.

Житло на вторинному ринку рано чи пізно підлягатиме зносу, а на його місці будуть зводити нові будинки: вищі, більші та сучасніші.

Головне — обрати надійного забудовника, перевірити усі дозвільні документи, щоб точно бути впевненим у тому, що вкладені кошти перевтіляться у реальні квадратні метри. Останні, після здачі будинку можуть вирости у ціні від 15% до 40%, а подекуди й до 100%.