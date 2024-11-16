Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Xinhua.

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Резня в профтехучилище Китая 16 ноября

Местная полиция сообщила, что 8 человек погибли в результате нападения с ножом в профессионально-техническом училище в городе Исин, провинция Цзянсу на востоке Китая. Еще 17 – получили ранения.

СМИ сообщают, что бойню в училище устроил 21-летний парень, который в этом году закончил учебное заведение. Он вернулся, чтобы якобы отомстить, что не получил аттестат.

В Китае произошла резня: смотрите видео из сети

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