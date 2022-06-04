День памяти Украины Верховная Рада установила в 2021 году. В Украинском институте национальной памяти рассказали о нескольких трагедиях, которые принесла война России против Украины.

Темы Панические атаки, ночные ужасы и анорексия: как помочь детям пережить войну

Истории детей, которые уже никогда не вырастут

13-летний Ростислав из Киева мечтал приобрести себе машину BMW, когда вырастет, любил жизнь, ходить в МакДональдс, собирать Лего, ходить на Тхеквондо и играть с друзьями в футбол. В начале полномасштабного вторжения семья была в одном из сел Бучанского района. Они думали, что в деревне спастись будет легче, но оказались в оккупации.

На глазах у родных кафиры выпустили у 13-летнего парня снаряд длиной 16 сантиметров и не оставили ему никаких шансов на жизнь.

Во сне спасибо, что приходит мой сынишка. Рассказывает мне, как он там. Я хоть во сне могу его обнять и поцеловать. Недавно приснилось, что он плачет и говорит: "Мама, я по тебе очень скучаю". Я тоже плачу и говорю: "Сыночек, я еще немного поживу и обязательно приду к тебе. Он сказал: "Хорошо, мама",

– рассказала мама мальчика Марина Пичкур.

Ростислав мечтал о братике. Когда российский снаряд убил мальчика, Марина Пичкур была на 6 месяце беременности. Похоронили Ростислава в Хмельницкой области после того, как саперы забрали снаряд из его тела.

Полуторагодовалый Кирилл уже умел говорить слово "мама", четко произносил слоги и вообще был развитым, веселым и резвым малышом. Мама воспитывала сына сама, поскольку с мужем они развелись еще перед рождением ребенка. Ребёнок погиб 4 марта в Мариуполе, когда российская армия обстреливала жилые дома. Снаряд попал в их дом.

Секунд 10 я ничего не видела и не слышала, лежала на полу. А когда пришла в себя – увидела, что мой мальчик лежит на полу и плачет, а под ним лужа крови. Мы сразу же взяли его на руки, я замотала голову бинтом, выбежала в коридор и побежала к машине моего парня, она была под подъездом. Мы доехали под обстрелами в ближайшую больницу через 3 минуты. Нас сразу приняли в реанимацию. Я ждала под палатой целый час, это была вечность,

– рассказала мама малыша.

Когда врач вышла, то сообщила, что у мальчика смертельное ранение в голову обломком от снаряда и спасти его невозможно. Ребенка маме не отдали и впоследствии похоронили в братской могиле в Мариуполе .

Шестилетняя Софийка из Херсона очень любила сказки и даже умела читать. Все вокруг увлекались родителями девочки и ее воспитанием. Ребенок одерживал победы на танцевальных конкурсах по Hip-hop в Херсоне, Одессе и Киеве и очень ждал своего братика, с которым хотел танцевать, когда он вырастет. Но 24 февраля кафиры убили Софийку, а вместе с ней ее маму, дедушку, бабушку и выпустили пулю в полуторамесячное дитя, чтобы он не кричал.

В 17.13 я позвонил маме и услышал, как их убивают. Я слышал, как попали в мою племянницу, Софию. Моя мама начала кричать: "Это же ребенок, что вы делаете!" Слышал, как было три автоматные очереди и убивали родителей, жену брата. Маленький Иван кричал, плакал. Потом услышал выстрел – и малыш замолчал. В момент, когда слушал, как убивают моих, я понимал, что ничего поделать не могу,

– вспоминает родной дядя Софийки Денис.

Отец Софийки Олег рассказал, что родных допустили к месту трагедии час спустя после преступления россиян. Когда детей унесли, они еще подавали признаки жизни, но умерли в реанимации. Девочку вместе с ее родными похоронили в Новой Каховке.

Братику Софийки Ивану было всего полтора месяца. Он родился 5 января 2022 года. Оккупанты расстреляли его с семьей 24 февраля в машине, когда семья спасалась из Новой Каховки.

"Вторая армия мира" уносит жизни невинных детей

С 2014 года в Луганской и Донецкой областях Россия убила по меньшей мере 240 детей.

А за 100 дней полномасштабной войны России против Украины от российской агрессии умер по меньшей мере 261 ребенок . Еще 463 ребенка были ранены.

Заметим, что это только предварительные потери. Ведь сколько погибших и раненых детей на временно оккупированных территориях пока сосчитать невозможно.

Кроме того, кафиры совершают половые преступления в отношении детей всех возрастов . У многих детей на глазах кафиры убивали насиловавших их родителей.

Как выглядит Мариуполь, который "освободили" россияне: смотрите видео