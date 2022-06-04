День пам’яті в Україні Верховна Рада встановила у 2021 році. В Українському інституті національної пам'яті розповіли про кілька трагедій, які принесла війна Росії проти України.

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Історії дітей, які вже ніколи не виростуть

13-річний Ростислав із Києва мріяв придбати собі машину BMW, коли виросте, любив життя, ходити в МакДональдс, збирати Лего, ходити на Тхеквондо і грати з друзями у футбол. На початку повномасштабного вторгнення родина була в одному з сіл Бучанського району. Вони думали, що в селі врятуватися буде легше, але опинилися в окупації.

На очах у рідних окупанти випустили у 13-річного хлопця снаряд довжиною 16 сантиметрів та не лишили йому жодних шансів на життя.

Уві сні дякую, що приходить мій синочок. Розповідає мені, як він там. Я хоч уві сні можу його обійняти і поцілувати. Нещодавно наснилося, що він плаче і каже: "Мама, я за тобою дуже сумую". Я теж плачу і кажу: "Синочку, я ще трохи поживу і обов'язково прийду до тебе. Він сказав: "Добре, мамо",

– розповіла мама хлопчика Марина Пічкур.

Ростислав мріяв про братика. Коли російський снаряд вбив хлопчика, Марина Пічкур була на 6-му місяці вагітності. Поховали Ростислава у Хмельницькій області після того, як сапери забрали снаряд з його тіла.

Півторарічний Кирило вже вмів говорити слово "мама", чітко вимовляв склади й взагалі був розвиненим, веселим та жвавим малюком. Мама виховувала сина сама, оскільки з чоловіком вони розлучились ще перед народженням дитини. Дитина загинула 4 березня у Маріуполі, коли російська армія обстрілювала житлові будинки. Снаряд поцілив у їхній будинок.

Секунд 10 я нічого не бачила і не чула, лежала на підлозі. А коли опритомніла – побачила, що мій хлопчик лежить на підлозі і плаче, а під ним калюжа крові. Ми відразу ж взяли його на руки, я замотала голову бинтом, вибігли в коридор і побігли до машини мого хлопця, вона була під під’їздом. Ми доїхали під обстрілами в найближчу лікарню за 3 хвилини. Нас відразу прийняли до реанімації. Я чекала під палатою цілу годину, це була вічність,

– розповіла мама малюка.

Коли лікарка вийшла, то повідомила, що в хлопчика смертельне поранення в голову уламком від снаряда і врятувати його неможливо. Дитинку мамі не віддали й згодом поховали у братській могилі у Маріуполі.

Шестирічна Софійка з Херсона дуже любила казки та навіть вміла читати. Усі навколо захоплювались батьками дівчинки та її вихованням. Дитина здобувала перемоги на танцювальних конкурсах з Hip-hop у Херсоні, Одесі та Києві й дуже чекала на свого братика, з яким хотіла танцювати, коли він виросте. Але 24 лютого окупанти вбили Софійку, а разом з нею її маму, дідуся, бабусю та випустили кулю у півторамісячне дитя, щоб воно не кричало.

О 17:13 я подзвонив мамі і почув, як їх вбивають. Я чув, як влучили в мою племінницю, Софію. Моя мама почала кричати: "Це ж дитина, що ви робите!". Чув, як було три автоматні черги і вбивали батьків, братову дружину. Маленький Іван кричав, плакав. Потім почув постріл – і малий замовчав. У момент, коли слухав, як вбивають моїх, я розумів, що нічого вдіяти не можу,

– згадує рідний дядько Софійки Денис.

Батько Софійки Олег розповів, що рідних допустили до місця трагедії через годину після злочину росіян. Коли дітей забрали, вони ще подавали ознаки життя, але померли в реанімації. Дівчинку разом з її рідними поховали у Новій Каховці.

Братику Софійки Івану було лише півтора місяця. Він народився на світ 5 січня 2022 року. Окупанти розстріляли його із сім'єю 24 лютого в автівці, коли родина рятувалась із Нової Каховки.

"Друга армія світу" забирає життя невинних дітей

Від 2014 року Луганській і Донецькій областях Росія вбила щонайменше 240 дітей.

А за 100 днів повномасштабної війни Росії проти України від російської агресії померла щонайменше 261 дитина. Ще 463 дитини були поранені.

Зауважимо, що це лише попередні втрати. Адже скільки загиблих та поранених дітей на тимчасово окупованих територіях наразі порахувати неможливо.

Окрім цього, окупанти вчиняють статеві злочини стосовно дітей будь-якого віку. У багатьох дітей на очах окупанти вбивали гвалтували їхніх батьків.

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