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Россия отказывается предоставить информацию о своих следователях на Донбассе, – Геращенко

99 Читати новину українською
Ирина Геращенко
Ирина Геращенко / Прямий

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Россия категорически отказалась говорить о каких-либо следственных группах на Донбассе. Ранее СМИ сообщали, что Россия отправила их на восток Украины, чтобы расследовать убийство руководителя донецких боевиков Александра Захарченко.

Об этом политик написала в своем Facebook.

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Геращенко заявила, что Украина поставила РФ требование предоставить полную информацию относительно фактов и заявлений в СМИ, что российская сторона направила на оккупированный Донбасс следователей, чтобы расследовать убийство главаря боевиков. Россияне категорически отказались предоставить ОБСЕ и Украине любую информацию о своих следственных группах.

Во-первых, это грубое нарушение украинского законодательства, на нашей суверенной территории следственные действия могут вести только украинские следственные органы, или же – с разрешения соответствующих структур, а мы россиянам таких разрешений не давали. Во-вторых, это и нарушение Уголовного кодекса самой РФ, который предусматривает, что следственные органы могут работать только на территории федерации. И фактически это признание РФ оккупации Донбасса, если там уже шныряют не только военные или фсб-шники, но и следователи,
– добавила Геращенко.

Также Россия отказалась продемонстрировать тела мертвых боевиков. По мнению Геращенко, это – еще одно подтверждение российского следа.

"Очень ярко в этой истории прослеживается параллель с еще одним преступлением, к которому причастна РФ – сбитым Боингом МН 17, когда россияне и их марионетки так же отказали в доступе международным мониторинговым миссиям к месту трагедии и заблокировали всю информацию с места преступления. Так сам преступник заметает следы", – подытожила политик.

Напомним, 3 сентября стало известно, что Россия отправила на Донбасс работников ФСБ, которые помогают в расследовании убийства лидера донецких боевиков Александра Захарченко.

А сегодня, 5 сентября, стали известны новые детали организации убийства.

хроника событий
Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости Донецка Ирина Геращенко Убийство Захарченко Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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