Об этом 27 января рассказали в Херсонской областной военной администрации и опубликовали видео с последствиями обстрелов.
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"Обломками от российского снаряда в Суворовском районе изуродован автомобиль, в салоне которого были мужчина и женщина. Мужчину забрала бригада скорой помощи, а женщина погибла на месте", – написали в ОВА.
Добавили, что под обстрел россиян попали Камышаны. Оккупанты убили 25-летнюю девушку. Еще 3 человека получили ранения.
Россия убила людей в Херсоне: видео 16+
Что стало мишенью
Под обстрелы также попали гаражи в Херсоне. Заместитель председателя гаражного кооператива Олег Никонов отметил, что враг ориентировочно из Голой Пристани ударил из "Градов".
Загорелись гаражи. В одном стояла машина. Мы приехали и огнетушителями гасили, не дали разгореться. Затем приехали наши пожарные и ликвидировали весь огонь. Охранник пошел домой обедать и остался в живых, – сказал Никонов.
Что происходит в Херсонской области: последние новости
- За 26 января оккупанты 38 раз обстреляли территорию области и убили двух человек. Враг использовал ракеты, артиллерию, РСЗО, минометы, БПЛА.
- Россияне 25 января обстреляли Берислав Херсонской области. Попадание было в продуктовый магазин. Враг убил двух человек и ранил троих.
- ВСУ уничтожили катер российских диверсантов на реке Днепр. Они пытались узнать слабые места в обороне.