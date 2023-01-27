Об этом 27 января рассказали в Херсонской областной военной администрации и опубликовали видео с последствиями обстрелов.

К теме Потеряла зрение на один глаз из-за обстрела России: в "Охматдите" спасают девочку из Херсона

"Обломками от российского снаряда в Суворовском районе изуродован автомобиль, в салоне которого были мужчина и женщина. Мужчину забрала бригада скорой помощи, а женщина погибла на месте", – написали в ОВА.

Добавили, что под обстрел россиян попали Камышаны. Оккупанты убили 25-летнюю девушку. Еще 3 человека получили ранения.

Россия убила людей в Херсоне: видео 16+

Что стало мишенью

Под обстрелы также попали гаражи в Херсоне. Заместитель председателя гаражного кооператива Олег Никонов отметил, что враг ориентировочно из Голой Пристани ударил из "Градов".

Загорелись гаражи. В одном стояла машина. Мы приехали и огнетушителями гасили, не дали разгореться. Затем приехали наши пожарные и ликвидировали весь огонь. Охранник пошел домой обедать и остался в живых, – сказал Никонов.

Что происходит в Херсонской области: последние новости