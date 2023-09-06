Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. По его данным, по меньшей мере 20 человек получили ранения в результате циничной атаки.
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В результате обстрела рынка уже известно о 16 погибших, из них 1 ребенок. По меньшей мере, 20 человек ранены. Мои искренние соболезнования семьям и близким,
– написал премьер.
По его охоте, на месте работают все службы.
"Пожар локализован. Помогаем пострадавшим. Спасибо спасателям, полицейским и медикам, работающим на месте", – добавил Денис Шмигаль.
На преступные обстрелы также отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным погибших и показал момент попадания в рынок Константиновки.
Момент удара по Константиновке: видео
Главное об ударе россиян по Константиновке
- На видео, обнародованном президентом, видно, что оккупанты ударили по рынку в 14:04. В месте попадания занялся пожар, его удалось локализовать.
- Оккупанты обстреляли рынок в "час пик". На месте происшествия работают спасатели и милиционеры. Тела погибших уже вынесены с территории рынка. Число погибших и пострадавших уточняется.
Заметим, что накануне российские войска из артиллерии обстреляли Константиновку и Шахтерское Донецкой области, ранив 5 человек.
Донецкая область чуть ли не каждый день подвергается российским обстрелам, которые уносят или разрушают жизнь гражданских людей.