Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його даними, щонайменше 20 людей отримали поранення унаслідок цинічної атаки.

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Внаслідок обстрілу ринку вже відомо про 16 загиблих, з них 1 дитина. Щонайменше 20 людей поранено. Мої щирі співчуття родинам та близьким,

– написав прем'єр.

За його ловами, на місці працюють всі служби.

"Пожежу локалізовано. Допомагаємо постраждалим. Дякую рятувальникам, поліцейським і медикам, які працюють на місці", – додав Денис Шмигаль.

На злочинний обстріл також відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним загиблих та показав момент влучання у ринок Костянтинівки.

Момент удару по Костянтинівці: відео

Важливо! За даними МВС, станом на 16:00 кількість постраждалих унаслідок атаки зросла до 44. Відомо, що 16 людей загинуло, ще 28 – травмовано. Серед потерпілих – рятувальник. Наразі ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів.

Головне про удар росіян по Костянтинівці

На відео, оприлюдненому президентом, видно, що окупанти вдарили по ринку о 14:04. В місці влучання зайнялася пожежа, її вдалося локалізувати.

Окупанти обстріляли ринок у "годину пік". На місці події працюють рятувальники та правоохоронці. Тіла загиблих вже винесли з території ринку. Кількість загиблих та постраждалих уточнюється.

Зауважимо, що напередодні російські війська з артилерії обстріляли Костянтинівку і Шахтарське на Донеччині, поранивши 5-х людей.

Донецька область ледь не щодня зазнає російських обстрілів, які забирають або руйнують життя цивільних людей.