Збройні формування РФ на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях продовжують посилювати обстріли українських позиції в зоні ООС.

Видання The Washington Post опубліковало статтю Russian troop movements near Ukraine border prompt concern in U.S., Europе, в якій наголошено, що офіційні особи у США та європейських країнах висловлюють стурбованість перекиданням частини російських сил до кордону з Україною.

Чому ситуація загрозлива

Нерегулярні переміщення техніки та персоналу фіксуються на західному фланзі РФ.

Концентрація російських військ відбувається одночасно з посиленням нападів Кремля у бік України – Кремль зайняв жорсткішу позицію щодо України.

Одночасно відносини між Москвою та НАТО продовжують погіршуватися. Росія призупинила свою місію при НАТО в Брюсселі 18 жовтня після того, як Альянс вислав вісім членів російської місії за звинуваченнями у шпигунстві.

Ми бачимо, що Кремль розглядає маніпулювання можливою збройною агресією як інструмент політичного шантажу України та її союзників.

Це традиційна поведінка Російської Федерації. Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози та водночас – тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру як нашої цінності.