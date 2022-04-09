Еще более 320 детей в Украине получили ранения.
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Однако эти цифры не окончательны, поскольку невозможно точно установить количество жертв в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.
Где пострадало больше всего детей
По полученным данным, больше всего пострадало детей в таких регионах:
- Донецкой области – 102 ребенка,
- Киевской области – 91 ребенок, отдельно в Киеве – 16 детей,
- Харьковской области – 76 детей,
- Черниговской области – 50 детей,
- Николаевской области – 40 детей,
- Луганской области – 35 детей,
- Запорожской области – 22 ребенка,
- Херсонской области – 29 детей,
- Сумской области – 16 детей,
- Житомирской области – 15 детей.
Последние факты убийства детей
- 8 апреля в результате обстрела оккупантами железнодорожного вокзала в Краматорске Донецкой области, на территории которого находились более 4 тысяч человек, погибли 5 детей и 16 получили ранения. На рэкете, которой бомбили вокзал, была надпись "За детей".
- Под Гостомелем в Киевской области обнаружили расстрелянный автомобиль, в котором погибла семья с ребенком, которому было около года.
- В Изюмском районе Харьковской области обнаружили замученные и сожженные тела трех человек, одно из которых принадлежит ребенку.
В Офисе генпрокурора добавили, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений, 84 из них разрушены полностью.
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