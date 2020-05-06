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      Российский миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство: что известно

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      Умер Дмитрий Босов – биография, причина смерти миллиардера
      Дмитрий Босов умер / РИА Новости

      В России 52-летний миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Предприниматель занимал 86 позицию в рейтинге самых богатых бизнесменов Forbes.

      В ночь на 6 мая правоохранители приезжали на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен, сообщает российское издание РБК со ссылкой на собственные источники.

      Кстати В оккупированном Крыму при странных обстоятельствах исчезают и умирают российские чиновники

      Это правда, Босова нет в живых,
      – сказал собеседник изданию.

      Пока эту информацию официально не подтвердили.

      Краткая биография Дмитрия Босова

      Дмитрий Борисович Босов учредитель –  контролирующий акционер и председатель совета директоров группы "Аллтек", которая занимается инвестициями.

      Предприниматель – владелец компаний "Сибантрацит " и"Востокугль". "Сибантрацит" - генеральный спонсор "Ночной хоккейной лиги". Кроме того, компании Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.

      В 2019 году Дмитрий Босов занял 102 место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием в 950 миллионов долларов. В 2020 году предприниматель занял 86 место с состоянием в 110 миллионов долларов.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости России Forbes Бизнес Самоубийство Жертвы
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