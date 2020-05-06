Российский миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство: что известно

В России 52-летний миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Предприниматель занимал 86 позицию в рейтинге самых богатых бизнесменов Forbes.

В ночь на 6 мая правоохранители приезжали на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен, сообщает российское издание РБК со ссылкой на собственные источники.

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Это правда, Босова нет в живых,

– сказал собеседник изданию.

Пока эту информацию официально не подтвердили.

Краткая биография Дмитрия Босова

Дмитрий Борисович Босов учредитель – контролирующий акционер и председатель совета директоров группы "Аллтек", которая занимается инвестициями.

Предприниматель – владелец компаний "Сибантрацит " и"Востокугль". "Сибантрацит" - генеральный спонсор "Ночной хоккейной лиги". Кроме того, компании Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.

В 2019 году Дмитрий Босов занял 102 место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием в 950 миллионов долларов. В 2020 году предприниматель занял 86 место с состоянием в 110 миллионов долларов.