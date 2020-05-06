Російський мільярдер Дмитро Босов вчинив самогубство: що відомо

У Росії 52-річний мільярдер Дмитро Босов наклав на себе руки. Підприємець займав 86 позицію у рейтингу найбагатших бізнесменів Forbes.

У ніч на 6 травня правоохоронці приїжджали на виклик, пов'язаний з самогубством в підмосковному селищі Усово, де жив бізнесмен, повідомляє російське видання РБК з посиланням на власні джерела.

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Це правда, Босова немає в живих,

– сказав співрозмовник виданню.

Водночас Интерфакс повідомляє, що Босова знайшли з вогнепальним пораненням голови, поруч з тілом лежав пістолет.

Наразі цю інформацію офіційно не підтвердили.

Коротка біографія Дмитра Босова

Дмитро Борисович Босов засновник, контролюючий акціонер та голова ради директорів групи "Аллтек", яка займається інвестиціями.

Підприємець – власник компаній "Сібантраціт" і "Востокугль". "Сібантраціт" – генеральний спонсор "Нічної хокейної ліги". Окрім того, компанії Босова належить центр архітектури та дизайну Artplay.

У 2019 році Дмитро Босов зайняв 102 місце в рейтингу найбагатших бізнесменів Росії за версією Forbes зі статком 950 мільйонів доларів. У 2020 році підприємець посів 86 місце зі статком 1,1 мільярда доларів.