В окупованому Криму за дивних обставин зникають і помирають російські чиновники

В анексованому Росією Криму все частіше гинуть чиновники держави-агресора. При цьому, більшість випадків відбуваються за схожих обставин: їхні тіла знаходять у ванній кімнаті.

Так, за 6 років анексії Криму там за нез’ясованих обставин померли 4 чиновників з Росії, ще 2 зникли безвісти. Про це йдеться у матеріалі "Радіо Свобода".

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Про які дивні справи йдеться:

Смерть Леоніда Ошаріна – це один із останніх "нез’ясованих" летальних випадків на півострові. Ошарін – 47-річний заступник голови департаменту культури уряду Москви. Його тіло знайшли 22 квітня в орендованій квартирі. До цього повідомлялося про зникнення чиновника: він поїхав з Москви до Ялти і зник.

– це один із останніх "нез’ясованих" летальних випадків на півострові. Ошарін – 47-річний заступник голови департаменту культури уряду Москви. Його тіло знайшли 22 квітня в орендованій квартирі. До цього повідомлялося про зникнення чиновника: він поїхав з Москви до Ялти і зник. Смерть Віталія Михайлова – це ще один схожий випадок. Йдеться про 46-річного ексголову підконтрольного Росії Центрального суду Сімферополя. Його у грудні 2018 року знайшли повішеним. Він був сином колишнього депутата підконтрольного Росії кримського парламенту від "Єдиної Росії" Євгена Михайлова.

– це ще один схожий випадок. Йдеться про 46-річного ексголову підконтрольного Росії Центрального суду Сімферополя. Його у грудні 2018 року знайшли повішеним. Він був сином колишнього депутата підконтрольного Росії кримського парламенту від "Єдиної Росії" Євгена Михайлова. Смерть Тимофія Кураєва – чоловік у листопаді 2017-го начебто скоїв суїцид у ванній своєї квартири в Сімферополі. Він працював головою управління російської Федеральної антимонопольної служби Криму. За інформацією ЗМІ, чиновник мав багато ворогів через свою діяльність, зокрема у великому бізнесі. До призначення на півострові Кураєв працював у Головному управлінні економічної безпеки та протидії корупції МВС Росії.

– чоловік у листопаді 2017-го начебто скоїв суїцид у ванній своєї квартири в Сімферополі. Він працював головою управління російської Федеральної антимонопольної служби Криму. За інформацією ЗМІ, чиновник мав багато ворогів через свою діяльність, зокрема у великому бізнесі. До призначення на півострові Кураєв працював у Головному управлінні економічної безпеки та протидії корупції МВС Росії. Смерть Ростислава Сторожика – це російський "мер" Коктебеля, його теж знайшли повішеним у серпні 2015 року. За офіційною версією слідства, до самогубства начебто призвели сімейні проблеми.

Хто зник безвісти:

Колишній головний архітектор Ялти Едем Керімов – він узяв лікарняний і більше не вийшов на роботу. З рідними Керімова представникам російської адміністрації Ялти теж зв'язатися не вдалося. Чиновника не знайшли досі. Він оголошений у розшук. У соцмережах з’являлася інформація про те, що Керімов міг виїхати на територію материкової України через страх опинитися у в'язниці через розкрадання бюджету. Ще одна версія – його прибрали, бо був "незговірливий".

– він узяв лікарняний і більше не вийшов на роботу. З рідними Керімова представникам російської адміністрації Ялти теж зв'язатися не вдалося. Чиновника не знайшли досі. Він оголошений у розшук. У соцмережах з’являлася інформація про те, що Керімов міг виїхати на територію материкової України через страх опинитися у в'язниці через розкрадання бюджету. Ще одна версія – його прибрали, бо був "незговірливий". Колишній "віцепрем'єр" російського уряду Криму Володимир Сєров – після звільнення з цієї посади повернувся до Судака. У 2019році російські силовики прорвели у його помешканні обшук, та самого чиновника там не знайшли. Про його долю досі нічого невідомо. Міг виїхати на материкову Україну. Обшуки проводили у справі про хабарництво.

З чим пов’язані сметі та зникнення чиновників у Криму? За фактами самогубств і зникнень чиновників у Криму може приховуватися їх бажання уникнути відповідальності за участь у незаконних схемах або захиститися від перспективи стати "стрілочниками" у них. Таку думку висловлює кримський історик і політичний оглядач Олександр Севастьянов.



За його словами, покійні могли виступати як учасниками бюджетних розпилів, так і тими, кого вирішили зробити крайніми.