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      Ротавирус против рака

      Безумный мир 13 Читати новину українською

      Великолепные новости из Франции: местные ученые-медики из университета Лиона сумели успешно столкнуть лбами двух врагов рода человеческого. Они приспособили ротавирус, вызывающий острую диарею, для борьбы с опухолями.

      Прежде всего надо сказать: внимание, все это сейчас работает только на мышах, с людьми никаких опытов еще не делали. Но вот с мышами все очень хорошо.

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      Итак, в очень упрощенном виде история такая: мыши, у которой есть опухоль, вкалывают вакцину с ослабленным ротавирусом.

      Этот вирус очень медленно проникает в простые клетки, но когда обнаруживает раковые, то заражает их аж бегом – они быстро делятся, а вирусу именно это и нужно, сам по себе он делиться не умеет.

      В итоге раковые клетки очень быстро подвергаются заражению этим вирусом. Часть из них от этого погибает. Но интересно другое. Иммунная система мыши к этому времени очень истощена. Она, можно сказать, устает от бесконечной войны с опухолью.

      Ведь раковые клетки постоянно маскируются под здоровые, обманывая мышиные лимфоциты. Те уже не знают, какие клетки атаковать, а какие оставить в покое. Для уставших лимфоцитов они все выглядят одинаково.

      Но тут появляется куча зараженных вирусом клеток, которые быстро размножаются. Их очень хорошо видно, они сильно отличаются от здоровых. И мышиные лимфоциты, как и пулемета начинают выкашивать эти клетки. Раковые клетки.

      Ротавирус против рака
      Пока опыты проводили только на мышах

      Они пытаются замаскироваться, прикинуться здоровыми и нормальными, но лимфоциты на это внимания не обращают. Они убивают всех носителей вируса. А это, в основном, клетки опухолей.

      Там, конечно, множество всяческих технических, химических и биофизических подробностей, но в целом картина получается очень неплохая. Внимание, сложная цитата:

      Очень обнадеживающий результат показала комбинированная терапия ингибиторами CTLA-4 и ротавирусной вакциной: в этом случае все 20 экспериментальных мышей выздоровели, тогда как контрольные мыши погибли к тридцатому дню исследований.

      Это само по себе очень неплохо. Но есть и еще один позитивный момент. Ротавирусная вакцина, которую использовали ученые, уже существует. Она давно создана, прошла все испытания и готова к использованию.

      Вопрос сейчас в том, может ли работать этот метод для помощи людям, а не мышам. Этого мы пока не знаем – слишком велика разница между нами и ними. Но теоретически это очень интересное направление исследований.

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      Если все получится, то ученые смогут убирать маскировку и с человеческих раковых клеток, подставляя их под огонь уже нашей иммунной системы. Это было бы, конечно, просто великолепно. Сейчас, я думаю, многие научные институты займутся этим направлением исследований.

      Надо, конечно, пожелать им удачи. Но тут я еще раз хочу повторить: это пока никакое не лекарство. Человека таким образом пока вылечить невозможно. Все это пока лишь интересный факт, сейчас работающий только на мышах и только в условиях французской лаборатории.

      Создание сверхчеловека

      Я уже несколько раз говорил о том, как ученые по всему миру мечтают о начале работ по полноценному изменению генома человека. Проще говоря, они очень хотят получить возможность создавать мутантов – людей с идеальной генетикой, очищенной от всего плохого.

      Ротавирус против рака
      Мутанты будут иметь идеальную генетику

      Но тут есть две проблемы. Первая – этическая. Как сами ученые, так и политики, философы и мыслители боятся появления совершенно новой касты идеальных людей, которые будут умнее, здоровее, красивее, быстрее и добрее всех нас.

      Непонятно, как наш мир отреагирует, если в нем появятся такие прекрасные полубоги, способные жить по двести лет даже без насморка. И уж тем более мы не можем знать, как они отнесутся к нам с вами.

      Мы для них можем оказаться типа неандертальцев – диким, опасным и устаревшим видом человека. Вдруг они захотят избавиться от нас? Может сложиться неприятная ситуация. Но сейчас есть и более прикладная проблема.

      В ученых просто не было надежного метода редактирования генов. Хромосомы очень маленькие, проводить манипуляции с ними невероятно сложно. Система CRISPR/Cas9, которую использовали до сих пор, была очень грубой и работала далеко не идеально.

      Ротавирус против рака
      Надежного метода редактирования генов не было

      Это как если топором отрубить человеку палец, потом пришить его назад изолентой и ждать, что он нормально срастется. Есть, конечно, вероятность, что он прирастет назад, но шанс очень невелик.

      Из-за этого из сотен эмбрионов с отредактированным ДНК жить могли единицы, да и то после очень многих попыток. Кроме того, "срастание" отредактированного ДНК идет почти всегда плохо, из-за этого появляются ошибки на других участках. Это порождает дополнительные сложности.

      Однако стало известно о появлении более совершенного метода разрезания цепочки ДНК и вклеивания туда нужной информации. Если вернуться к аналогии, то теперь палец рубят не топором, а аккуратно режут ножом. И не изолентой назад заматывают, а пришивают.

      Новый метод дает успех примерно в 10% случаев. Это на два порядка лучше, чем было раньше. Более того, он позволяет радикально снизить число ошибок на других участках генома. В общем, это уже что-то похожее на современную, а не на средневековую медицину.

      С появлением нового метода, у которого пока даже нет названия, можно ожидать быстрого увеличения числа опытов с геномом человека. Такие опыты сейчас будут проще и безопаснее. Количество мутантов вокруг нас будет расти.

      Ротавирус против рака
      Количество генетических мутаций будет увеличиваться

      Это, в свою очередь, дает надежду на дальнейшее улучшение методов работы. У нас все еще нет системы редактирования генов, которая, как часы, работала бы в 100% случаев.

      Но я думаю, что лет через пять-десять такая система появится. И тогда уже операции по изменению и улучшению характеристик будущих детей станут совершенно обычным делом. 

      Люди смогут заказывать не только пол, рост, цвет глаз и волос своего ребенка, но и его темперамент – поспокойнее или поактивнее и так далее.

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      Скорее всего, это приведет к очень большим изменениям во всей нашей цивилизации: от науки и культуры до экономики и политики. Уверен, что таких изменений в обществе не было со времен индустриальной революции.

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      Автор: Иван Яковина
      Теги: Видеоблоги Безумный мир Онкозаболевания ДНК Новости Здоровье Медицина Здоровье Лечение
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