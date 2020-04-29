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      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
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      БЛОГ Тимофей Милованов
      Екс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

      Рынок земли есть: что нужно, чтобы он заработал?

      -
      Когда начнет работать рынок земли и что для этого надо?
      Когда начнет работать рынок земли и что для этого надо? / dyvys.info

      Президент подписал закон об обороте земли. Создан рынок. Наконец. После 20 лет моратория.

      Не розумію, що заважало створити ринок землі раніше. Не розумію, чому ми втратили два десятиріччя.

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      Без ефективних ринків не буде успішної економіки. А ринків у нас немає. Базари є, а ринків немає. Точніше, базари були, але їх закрили на карантин. Сподіваюсь відкриють, бо інакше найменшому бізнесу буде все.

      Нам потрібні всі базові ринки – капіталу, землі та праці. Жоден з них сьогодні не працює нормально. Без ринку капіталу не буде інвестицій. А без ринку праці, не буде підвищення продуктивності праці та зростання зарплат до європейського рівня. Нам потрібні ринок технологій та ринок інтелектуальних прав власності. Також нам потрібен нормальний, чесний ринок ЗМІ. Не той, де найпопулярніші канали є збитковими і фінансуються політиками та олігархами.

      Але жодні ринки не можуть існувати поки не працюють суди. Передумова успішної економіки і ефективних ринків – захист прав власності. Ви інвестор – тоді вас не можна кинути і ви завжди можете повернути або свою інвестицію або заставу. Ви працівник – ок, вам завжди заплатять те що вам винні, і по ринковими цінам. Ви науковець з геніальною ідеєю. Ви отримаєте відсоток від прибутку. Ви фермер, який працює на землі і готовий платити ринкову вартість за її користування. Тоді, ніхто вас не може з землі зняти. Ні чиновник, ні поліціант, ні політик.

      Закон про обіг землі підписаний – це історичний крок в напрямку розвитку ринкової економіки та розбудови заможної України.

      Автор: Тимофей Милованов
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Инвестиции 24 Рынок труда Судьи Рынок земли
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