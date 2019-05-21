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      С Эйфелевой башни эвакуировали людей: на металлическую конструкцию вылез беженец из России

      115 Читати новину українською
      Эйфелева башня
      Эйфелева башня / Paris-life

      С одной из самых известных достопримечательностей французской столицы, Эйфелевой башни, 20 мая эвакуировали более 2,5 тысячи туристов. Все – из-за россиянина, который перелез через защитное ограждение и поднимался по внешней стороне культовой достопримечательности Парижа.

      Когда мудчина начал лезть вверх по многметровой конструкции, сработала сигнализация. Правоохранители эвакуировали оттуда всех туристов, передает BFMTV.

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      Примерно в 15:00 по местному времени сработала сигнализация: неизвестном удалось пролезть через забор на втором, предпоследнем ярусе башни, а это – 115 метров от земли. Когда работники службы безопасности прибыли на место происшествия, 40-летний мужчина уже начал карабкаться вверх по металлической конструкции башни.


      Россиянин наЭйфелевой башне// фото – CNN

      Он был в обычной одежде темного цвета и без всякого альпинистского снаряжения. Судя по всему, именно это обстоятельство не привлекло сначала к нему внимания охранников.

      В течение 6 часов он стоял под третьим и последним ярусом башни, держась за ее перекладины. Мужчина угрожал совершить самоубийство.

      Наконец, после длительных переговоров,  он сдался спасателям. Эйфелева башня открылась для посетителей только утром во вторник.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Самоубийство Новости Франции
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