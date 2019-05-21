С Эйфелевой башни эвакуировали людей: на металлическую конструкцию вылез беженец из России

С одной из самых известных достопримечательностей французской столицы, Эйфелевой башни, 20 мая эвакуировали более 2,5 тысячи туристов. Все – из-за россиянина, который перелез через защитное ограждение и поднимался по внешней стороне культовой достопримечательности Парижа.

Когда мудчина начал лезть вверх по многметровой конструкции, сработала сигнализация. Правоохранители эвакуировали оттуда всех туристов, передает BFMTV.

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Примерно в 15:00 по местному времени сработала сигнализация: неизвестном удалось пролезть через забор на втором, предпоследнем ярусе башни, а это – 115 метров от земли. Когда работники службы безопасности прибыли на место происшествия, 40-летний мужчина уже начал карабкаться вверх по металлической конструкции башни.



Россиянин наЭйфелевой башне// фото – CNN

Он был в обычной одежде темного цвета и без всякого альпинистского снаряжения. Судя по всему, именно это обстоятельство не привлекло сначала к нему внимания охранников.

В течение 6 часов он стоял под третьим и последним ярусом башни, держась за ее перекладины. Мужчина угрожал совершить самоубийство.

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La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit. — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 20 мая 2019 г.

Наконец, после длительных переговоров, он сдался спасателям. Эйфелева башня открылась для посетителей только утром во вторник.