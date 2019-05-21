З Ейфелевої вежі евакуювали людей: на металеву конструкцію виліз біженець із Росії

З однієї із найвідоміших пам’яток французької столиці, Ейфелевої вежі, 20 травня евакуювали понад 2,5 тисячі туристів. Все – через росіянина, який переліз через захисну огорожу і піднімався по зовнішній стороні культової пам'ятки Парижа.

Коли чоловік почав лізти вверх по кількасотметровій конструкції, спрацювала сигналізація. Правоохоронці евакуювали звідти усіх туристів, передає BFMTV.

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Приблизно о 15:00 за місцевим часом спрацювала сигналізація: невідомому вдалося пролізти через огорожу на другому, передостанньому ярусі вежі, а це – за 115 метрів від землі. Коли працівники служби безпеки були на місці події, 40-річний чоловік вже почав дертися вгору по металевій конструкції споруди.



Росіянин на Ейфелевій вежі// фото – CNN

Він був у звичайному одязі темного кольору і без будь-якого альпіністського спорядження. Судячи з усього, саме ця обставина не привернула спочатку до нього уваги охоронців.

Протягом 6 годин він стояв під третім і останнім ярусом вежі, тримаючись за її поперечини. Чоловік погрожував вчинити самогубство.

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La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit. — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 20 мая 2019 г.

Врешті, після тривалих перемовин, чоловік здався рятувальникам. Ейфелева вежа відкрилася для відвідувачів лише вранці у вівторок.