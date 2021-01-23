В октябре 2020 года Кыргызстан пережил очередную революцию, а в январе 2021 получил нового главу государства. Им стал бывший узник Садыр Жапаров, который одержал на выборах убедительную победу и получил фактически неограниченную власть в этой бедной азиатской стране.

24 канал рассказывает самые интересные факты из биографии нового президента Кыргызстана, который пришел к власти под лозунгами национального возрождения, был назван своими сторонниками "ханом" и уже успел кардинально изменить политический строй в этом государстве.

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Жизнь в Кыргызстане

Из всех республик бывшего СССР Кыргызстан – наверное, самая бедная страна. Население Кыргызстана – свыше 6,5 миллионов человек, большая часть граждан работает за пределами страны, в основном – в России (это те самые стереотипные заробитчане, которые являются постоянным объектом для ксенофобских шуток в российских СМИ). Именно "гастарбайтеры" благодаря переводам денег дают чуть ли не четверть валового национального продукта (ВНП) страны. ВНЖ на душу населения – чуть больше 5000 долларов (это уровень Палестины, Бангладеш или Судана – стран, где царит нищета).

Официально четверть населения Кыргызстана находится за чертой бедности. Фактически едва ли не всю полноту власти в стране имеют преступные группировки – местные мафиозные кланы, которые зарабатывают на наркотрафике, контрабанде и упомянутых выше заробитчанах. Также в Кыргызстане есть ощутимое разделение по национальному признаку: титульной нации – киргизам – противопоставлены национальные меньшинства, самым влиятельным из них является узбекское. Кроме того, страна ментально разделена по принципу "город – село" или "север – юг".

Экономические проблемы, засилье коррупции и мафии вызывают постоянную политическую турбулентность. Очередной всплеск произошел в октябре 2020 года, когда граждане, возмущенные засильем клана Матраимових и возможными фальсификациями на выборах, вышли на улицы с требованиями перемен. Впрочем, революция пошла не совсем туда, вместо реформ страну теперь ждет задекларированное возвращение к "традиционализму".

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В результате очередной революции были освобождены из тюрем представители политической элиты, которые были свергнуты в ходе предыдущей революции-бунта. Среди 11 освобожденных политиков был бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и премьер-министр Сапар Исаков, но джекпот сорвал экс-депутат Садыр Жапаров с Севера, осужденный на 11,5 лет за захват заложника в ходе протестов 2013 года.



Жапаров – самый популярный политики Кыргызстана / Фото Getty Images

Жапаров мгновенно возглавил новые протесты, вернул за решетку своих недавно освобожденных собратьев, добился смены власти и стал премьер-министром и исполняющим обязанности президента, при этом особо не обращал внимания на законы, регламент и процедуры. 10 января 2021 года Жапаров разгромно выиграл досрочные выборы президента Кыргызстана – его победу поспешили признать США и Россия.

Биография Садыра Жапарова

Садыр Жапаров родился 6 декабря 1968 года в кишлаке Кен-Суу Иссык-Кульской области. Он был одним из 10 детей в большой семье, его отец был репатриантом из Китая, мать ухаживала за овцами. Оба работали в местном "совхозе".



​Садыр Жапаров – на службе в Новосибирске / Фото – соцсети президента Кыргызстана

С детства Жапаров отличался крепким телосложением и высоким ростом – поэтому после службы в армии поступил в Институт физкультуры в столице республики, городе Фрунзе (ныне – Бишкек). После завершения обучения, а это была середина 90-х, Садыр Жапаров не нашел себя, а потому вернулся на малую родину – там работал в сельском хозяйстве и даже попробовал себя в милиции.

В 1996 году Жапаров пошел в бизнес – сначала как фермер, но со временем уже занимался более маржинальным делами – бензином и нефтепродуктами. У него даже был свой небольшой нефтеперерабатывающий завод (а родной брат до сих пор является влиятельным игроком на местном рынке добычи угля). Параллельно Садыр Жапаров в 38 лет получил диплом юриста.



Семья президента / Фото – соцсети президента Кыргызстана

Карьера политика

В 2005 году Садыр Жапаров начинает карьеру политика – он стал активным участником так называемой "Революции тюльпанов", в ходе которой был свергнут режим президента Аскара Акаева, а к власти пришел представитель клана иссык-кульцев Курманбек Бакиев. На этой волне его земляк и соратник Жапаров избирается в парламент страны – "Жогорку Кенеш". Садыр Жапаров становится одним из приближенных к Бакиеву и занимает ответственные посты, в частности – в антикоррупционный органах.

В 2010 году в Кыргызстане произошла очередная революция (на этот раз – Дынная), особенностью которой стали этнические столкновения (в основном – киргизов с узбеками). В результате тех событий президент страны Бакиев бежал в Минск, новым президентом стала лидер протестов Роза Отунбаева (через год ее заменит Алмазбек Атамбаев), а Жапаров стал оппозиционером, он и его сторонники принимали активное участие в противостояниях под радикальными националистическими лозунгами.

В 2012 году Садыр Жапаров выступил одним из организаторов движения за национализацию золоторудных рудников "Кумтор". Это уникальное месторождение золота в Кыргызстане и всей Центральной Азии. Для страны оно является основным поставщиком золотовалютных запасов и обеспечивает львиную долю ВНП Кыргызстана. Также "Кумтор" является древним яблоком раздора. С 1993 года месторождение находится фактически в частной собственности, более того – иностранной. Добычу золота контролирует канадская корпорация Centerra Gold с очень влиятельными лицами в наблюдательном совете (в разные времена там были российский олигарх Борис Березовский и экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус).

После победы "Тюльпановой революции" новый президент страны Бакиев попытался установить контроль над "Кумтором" (а это 10% ВНП страны) – борьба получилась кровавая и затяжная. Бакиев победить в ней не смог и потерял власть, новый этап движения за национализацию месторождения возглавил Жапаров в 2012 году. В ходе организованных им протестов Жапаров снова разыграл национальную карту, а также, как искренний популист, пообещал, что бедные киргизы станут богатыми.

Каждый киргиз будет миллионером, если природные ресурсы отдадут в руки народа,

– Садыр Жапаров обещает киргизам золотые (в прямом смысле этих слов) горы еще до того, как это стало мейнстримом.

Впрочем, спонсорами и бенефициарами "движения" называли почему-то не представителей народа, а мафиозные кланы. Кстати, обвинения в сотрудничестве с криминалитетом – постоянная претензия к Садыру Жапарову. Тот, конечно, все упреки опровергал и опровергает. Впрочем, есть немало фактов, которые подтверждают связь Жапарова с криминальным авторитетом Камчи Кольбаевым, также известным по прозвищу "Коля-киргиз". Кольбаев был правой рукой другого "босса" – Рисбека Актамбаева, который стоял у истока" Кумтора " и имел тесные связи с президентом Бакиевым. Также Кольбаева обвиняли в убийстве Актамбаева (за это он получил 25 лет тюрьмы, но быстро оказался на свободе, скрывался в Дубае, однако был арестован Интерполом и экстрадирован на родину).

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Протесты быстро радикализировались, представителям власти не сразу удалось их унять. Сначала Жапаров и лидер партии сторонников президента Бакиева Камчибек Ташиев попытались совершить государственный переворот осенью 2012 года, но штурм "Белого дома" в Бишкеке потерпел фиаско. Жапаров был осужден за попытку насильственного захвата власти (учитывая то, что в Кыргызстане это не очень тяжкое преступление, он получил приговор – всего 18 месяцев заключения, а впоследствии приговор суда вообще отменили). В ходе суда Жапаров объявил себя жертвой политических репрессий.

Садыр Жапаров – прямая речь:

После неудачи в столице Жапаров попытался сделать ставку на родную Иссык-Кульщину. Возглавляемые Жапаровым активисты пытались захватить областную администрацию и оказывали давление на губернатора Эмильбека Каптагаева (его против воли запихнули в машину, удерживали в качестве заложника и впоследствии чуть не сожгли).

Попытка провалилась, а Жапарова обвинили в захвате заложника. По версии следствия, Жапаров хоть и не принимал непосредственного участия в протестах, но финансировал их и координировал по телефону, кроме того, упомянутая выше машина была записана на родную сестру политика. На этот раз Жапаров ждать не стал и сбежал из Киргизии – сначала был в России, а потом на Кипре, в Турции и в Польше.



Задержание Жапарова в марте 2017 года / Фото "Кактус"

Жизнь в СИЗО и образ "жертвы"

В марте 2017 года при попытке возвращения на родину Жапарова задержали на казахско-киргизской границе. На этот раз приговор суда был куда жестче – 11 лет и 6 месяцев заключения (затем срок смягчили до 10 лет).

За три года в СИЗО Садыр Жапаров окончательно получил репутацию жертвы режима и народного любимца. Правда, заплачена за это была слишком высокая цена. За это время умерли его родители и погиб в ДТП родной сын, но власть лишила его права проститься с ними, более того – сам политик чуть не погиб от рук другого узника, который пытался его заколоть (по другой версии, это была попытка самоубийства).

В октябре 2020 года в Кыргызстане началась новая революция: протестанты действовали по проверенной схеме – захватили "Белый Дом" и призвали освободить политзаключенных. Среди них был и Жапаров.

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15 октября 2020 года президент Кыргызстана Соронбай Жээнбеков и спикер Канат Исаев отреклись от власти в пользу Жапарова, который накануне стал премьером. Таким было требование протестантов.

Революция уже произошла, Белый дом взят, возвращайтесь домой, я сделаю все, чтобы ваши требования были выполнены,

– первое выступление Жапарова перед демонстрантами после освобождения.

Садыр под прикрытием популистских лозунгов и играя на национальных чувствах киргизов и так называемых "традиционных ценностях" провел в доминантном стиле избирательную кампанию (конечно, с нарушениями процедур и регламента) и уже 10 января 2021 года праздновал уверенную победу на выборах. Он получил почти 80% поддержки. Его уже признали США и другие влиятельные страны.

Почему в Кыргызстане не победила демократия:

Жапаров наобещал всем очередные "золотые горы", впрочем поступил по-своему. В правительство были приглашены известные коррупционеры, которые были объявлены жертвами предыдущего режима, политические противники Жапарова были устранены, в том числе и те, которые были освобождены в октябре по требованию революционеров.

Эксперты прямо называют нового президента популистом и видят в его успехе мировой тренд на несистемных политиков (например, Трампа или Зеленского), параллели с 45-м президентом США просматриваются и в январском штурме его сторонниками Капитолия в Вашингтоне, предвестником которого был октябрьский захват "Белого Дома" в Бишкеке. Кстати, фото двух событий на удивление похожи, разве что среди киргизов не было шамана.



Бишкек выбирает президента / Фото Getty Images

С избранием Жапарова в Кыргызстане состоялась быстрая политическая реформа – страна отказалась от парламентско-президентской формы правления и предоставила широкие полномочия новоизбранному главе государства – лидеру партии "Мекенчил" ("Патриот"). На фоне националистической риторики президента Жапарова стало модно называть "ханом" – причем, этот средневековый термин используют как сторонники (они обещали продолжать протесты в формате "до конца", то есть "пока Жапаров не станет ханом") , так и критики президента. Куда заведет несчастную страну хан Жапаров – покажет время.