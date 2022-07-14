Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Он заметил, что будущее Сальдо решит его карму.
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Сальдо лечится от онкозаболевания
Хлань рассказал, что гауляйтер Владимир Сальдо попал в больницу во временно оккупированном Херсоне.
Вроде бы у него там плановая операция, потому что он хронически болеет. Но прежде он лечился в Израиле, свободно передвигался, делал себе операции. Мы все понимаем, каков уровень израильских клиник,
– отметил депутат.
Он добавил, что у Сальдо онкологическое заболевание. Именно поэтому он часто лечился в Израиле, однако сейчас предатель попал в медучреждение в родном городе, откуда вынужденно выезжают лучшие специалисты, потому что не хотят работать с оккупантами.
"В то время, когда они (россияне – 24 канал) более 4 месяцев проводили там такие искусственные геноцидные действия, в том числе в отношении медикаментов, врачей. Я много раз отмечал, что огромное количество анестезиологов уехало из Херсона, поэтому их там не хватало", – заметил Хлань.
Он добавил, что анестезиолога для предателя, вероятнее всего, найдут. Однако, вероятно, судьбу Сальдо решит карма еще до прихода в город бойцов ВСУ. К примеру, гауляйтеру может просто не хватить препаратов для проведения операции, которая является крайне необходимой, поэтому он, как и все предатели, "отправится в Кобзон".
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Коротко о Сальдо и других коллаборантах на Херсонщине
- В начале июня Сальдо призвал российских военных захватить Очаков в Николаевской области. Город находится под контролем украинских защитников, поэтому блокирует оккупантам выход из Днепро-Бугского лимана в Черное море.
- Кроме этого, кафиры решили создать в Херсонской области так называемое "правительство" . Сальдо рассказал, что его возглавит Сергей Елисеев, который непонятно для чего приехал из российской Калининградской области.
- А вот его "заместителем" станет нардеп от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев. Недавно партизаны взорвали его авто , однако предатель, к сожалению, остался жив .
- Другим коллаборантам также живется в Херсонской области невесело. Партизанское движение "приветствовало" взрывами и ряд других гауляйтеров.
- В частности, утром 24 июня в Херсоне взорвали автомобиль Дмитрия Савлученко . Раньше коллаборант работал в предвыборном штабе Сальдо и даже баллотировался от его блока в Днепровский райсовет. В результате взрыва Савлученко вместе со своей охраной погиб.