Боевая медикиня, инструктор по тактической медицине Мария Назарова показала 24 канала аптечку российских военных. Она уже имеет 4 трофейных набора лекарственных средств кафиров.

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Кафиры не умеют пользоваться мародеренным

По ее словам, россияне сами осознают, насколько ужасно содержание их аптечек и как круто вместо украинских защитников.

Есть факты, как кафиры оказывают помощь намародеренными нашими аптечками и это все равно некачественно, ведь они не умеют ими пользоваться,

– подчеркнула Назарова.

Несмотря на то, что российские захватчики наворовали в украинской армии качественные турникеты и бандажи, это им вообще не помогает.

"Приятно видеть, что кафиры такие неподготовленные. Зато наши аптечки, если и не идеальны, то все равно гораздо круче", - отметила медикиня.

Что есть в аптечке оккупанта

Аптечка из танка кафиров, который имеет инструктор из тактической медицины, – железная, тяжелая и не очень гигиеническая. В ней содержатся:

резиновый жгут, который порвется при его наложении;

индивидуальный перевязочный пакет 1983;

не стерильные и слишком загрязненные бинты.

Я бы сказала, что эти аптечки скорее помогают убивать раненых. Они ведь дают надежды, которой нет,

– заметила Назаренко.

Она объяснила, что человек может попытаться наложить этот резиновый жгут, но он точно не сработает.

Также, как отметила парамедикиня, в российских аптечках есть наркотические обезболивающие, имеющие много побочных эффектов, в частности, моментально угнетают дыхательные центры.

"Для того, чтобы спасти человека, нужны турникет, окклюзионная наклейка, качественные средства, а не просто заткнуть рот своему раненому", - сказала она.

Боевая медикиня показала содержание аптечки кафиров: смотрите видео

Сумки российских санитаров тоже впечатляют

Видела Назаренко и сумки российских санитаров, которые удивляют не меньше аптечек захватчиков.

Это 25 бинтов в сумке времен Брежнева, или, может, еще и Хрущева, зеленка, аммиак и все.

– поделилась она.

Такая безответственность и безразличие к своим военным действительно удивляет. Ведь, например, медицинский рюкзак Назаренко со всей утварью стоит примерно как автомобиль.

Что нужно положить в аптечку в хранилище

Кроме теплых вещей и одежды в бомбоубежище нужно брать медицинские препараты первой необходимости .

В частности следует взять пластыри , которые должны быть разного размера.

, которые должны быть разного размера. Также не забудьте об активированном угле от интоксикации.

от интоксикации. В аптечку следует положить препараты для снижения жара, для обезболивания, противоаллергические .

. Обратите внимание на лекарства против диареи и лекарства против желудочной инфекции .

и лекарства . На случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз подготовьте капли .

. Важно не забыть и лекарство, которое вы принимаете (с расчетом не менее недели) с описанием способа применения и дозы.

(с расчетом не менее недели) с описанием способа применения и дозы. Берите с собой запас масок и термометр .



Аптечка первой необходимости в хранилище / Инфографика 24 канала