Бойова медикиня, інструкторка з тактичної медицини Марія Назарова показала 24 каналу аптечку російських військових. Вона вже має 4 трофейні набори лікарських засобів окупантів.
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Окупанти не вміють користуватися намародереним
За її словами, росіяни самі усвідомлюють, наскільки жахливий вміст їхніх аптечок і який крутий натомість – в українських захисників.
Є факти, як окупанти надають допомогу намародереними нашими аптечками і це все одно неякісно, адже вони не вміють ними користуватися,
– наголосила Назарова.
Попри те, що російські загарбники накрали собі в української армії якісні турнікети та бандажі, це їм взагалі не допомагає.
"Приємно бачити, що окупанти такі непідготовлені. Натомість наші аптечки, якщо й не ідеальні, то все одно набагато крутіші", – відзначила медикиня.
Що є в аптечці окупанта
Аптечка з танку окупантів, який має інструкторка з тактичної медицини, – залізна, важка й не дуже гігієнічна. У ній містяться:
- гумовий джгут, який порветься під час його накладання;
- індивідуальний перев'язувальний пакет 1983 року;
- не стерильні і дуже забруднені бинти.
Я б сказала, що ці аптечки скоріше допомагають вбивати поранених. Адже вони дають надії, якої немає,
– зауважила Назаренко.
Вона пояснила, що людина може спробувати накласти цей гумовий джгут, але він точно не спрацює.
Також, як відзначила парамедикиня, в російських аптечках є наркотичні знеболювальні, які мають багато побічних ефектів, зокрема моментально пригнічують дихальні центри.
"Для того, щоб врятувати людину, потрібні турнікет, оклюзійна наліпка, якісні засоби, а не просто заткнути рота своєму пораненому", – сказала вона.
Бойова медикиня показала вміст аптечки окупантів: дивіться відео
Сумки російських санітарів також вражають
Бачила Назаренко й сумки російських санітарів, які дивують не менше, ніж аптечки загарбників.
Це 25 бинтів в сумці часів Брежнєва, чи, може, ще й Хрущова, зеленка, аміак і все,
– поділилась вона.
Така безвідповідальність та байдужість до своїх військових справді дивує. Адже, наприклад, медичний рюкзак Назаренко з усім начинням коштує приблизно як автомобіль.
Що треба покласти в аптечку у сховище
- Окрім теплих речей та одягу, в бомбосховище потрібно брати медичні препарати першої необхідності.
- Зокрема варто взяти пластирі, які повинні бути різного розміру.
- Також не забудьте про активоване вугілля від інтоксикації.
- В аптечку варто покласти препарати для зниження жару, для знеболення, протиалергічні.
- Зверніть увагу на ліки проти діареї та ліки проти шлункової інфекції.
- На випадок інфекційно-запальних захворювань очей підготуйте краплі.
- Важливо не забути й ліки, які ви приймаєте (з розрахунком щонайменше на тиждень) з описом способу застосування та дози.
- Беріть із собою також запас масок та термометр.
Аптечка першої необхідності у сховище / Інфографіка 24 каналу