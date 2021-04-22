Она хотела мне рассказать, – мама школьницы, покончившей с жизнью, рассказала о трагедии
Мама школьницы из Запорожья, покончившей жизнь самоубийством, рассказала о последнем дне девочки и травле в школе. Женщина вспомнила, что дочь пыталась ей что-то рассказать.
Источник:"Актуально"
В предсмертной записке, которую мать нашла на 5 день, девушка указывала о булинге от преподавательницы. Кроме этого, как вспоминает мама, она жаловалась на постоянную усталость.
Детали В предсмертной записке обвинила учителей в булинге: школьница из Запорожья покончила с жизнью
По словам мамы девятиклассницы – Елены – дочь попрощалась с ней так, как никогда раньше. Только потом она поняла, что это было прощание перед самоубийством.
Последний день девочки
В последний день, когда родители видели школьницу живой, ее подвезли на медицинские курсы. После этого, девочка позвонила маме и рассказала, что очень устала и о том, как добиралась домой. Женщина чувствовала, что та хотела во время этого обычного разговора ей что-то еще рассказать.
Она что-то хотела мне рассказать. Хотела, но не сказала,
– со слезами на глазах рассказала мать.
Елена говорит, что дочь когда вернулась домой, быстро пробежала к себе в комнату. В то время мать готовила еду. Уже после полуночи женщина нашла дочь мертвой, а впоследствии и ее предсмертную записку.
Передсмертная записка школьницы из Запорожья / Фото Press-Center
Буллинг в школе
Мама ученицы объяснила что учительница назвала дочь Вику "свиньей невежественной". Этим она довела ее до истерики.
Также девочка жаловалась и на других учителей гимназии. Кроме этого, когда мама захотела поговорить с классным руководителем об этой ситуации, тот просто ее высмеял.
Что говорят родные о школьнице
Как отмечают родные, девочка хорошо училась, участвовала в олимпиадах, была веселой и жизнерадостной. О том, что она пыталась наложить на себя руки уже несколько раз – они ничего не знали (об этом девочка написала в предсмертной записке).
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