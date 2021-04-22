Мама школьницы из Запорожья, покончившей жизнь самоубийством, рассказала о последнем дне девочки и травле в школе. Женщина вспомнила, что дочь пыталась ей что-то рассказать.

В предсмертной записке, которую мать нашла на 5 день, девушка указывала о булинге от преподавательницы. Кроме этого, как вспоминает мама, она жаловалась на постоянную усталость.

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По словам мамы девятиклассницы – Елены – дочь попрощалась с ней так, как никогда раньше. Только потом она поняла, что это было прощание перед самоубийством.

Последний день девочки

В последний день, когда родители видели школьницу живой, ее подвезли на медицинские курсы. После этого, девочка позвонила маме и рассказала, что очень устала и о том, как добиралась домой. Женщина чувствовала, что та хотела во время этого обычного разговора ей что-то еще рассказать.

Она что-то хотела мне рассказать. Хотела, но не сказала,

– со слезами на глазах рассказала мать.

Елена говорит, что дочь когда вернулась домой, быстро пробежала к себе в комнату. В то время мать готовила еду. Уже после полуночи женщина нашла дочь мертвой, а впоследствии и ее предсмертную записку.

Передсмертная записка школьницы из Запорожья / Фото Press-Center

Буллинг в школе

Мама ученицы объяснила что учительница назвала дочь Вику "свиньей невежественной". Этим она довела ее до истерики.

Также девочка жаловалась и на других учителей гимназии. Кроме этого, когда мама захотела поговорить с классным руководителем об этой ситуации, тот просто ее высмеял.

Что говорят родные о школьнице

Как отмечают родные, девочка хорошо училась, участвовала в олимпиадах, была веселой и жизнерадостной. О том, что она пыталась наложить на себя руки уже несколько раз – они ничего не знали (об этом девочка написала в предсмертной записке).

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