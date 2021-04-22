Мама школярки із Запоріжжя, яка покінчила життя самогубством, розповіла про останній день дівчинки та цькування у школі. Жінка згадала, що дочка намагалась їй щось розповісти.

У передсмертній записці, яку матір знайшла на 5 день, дівчина вказувала про булінг від викладачки. Крім цього, як згадує мама, вона скаржилась на постійну втому.

Деталі У передсмертній записці звинуватила вчителів у булінгу: школярка з Запоріжжя покінчила з життям

За словами мами дев'ятикласниці – Олени – донька попрощалася з нею так, як ніколи раніше. Тільки згодом вона зрозуміла, що це було прощання перед самогубством.

Останній день дівчинки

У останній день, коли батьки бачили школярку живою, її підвезли на медичні курси. Після того, дівчинка подзвонила мамі та розповіла, що дуже втомилася та про те, як добиралася додому. Жінка відчувала, що та хотіла під час цієї звичайної розмови їй хотілося щось ще розповісти.

Вона щось хотіла мені розповісти. Хотіла, але не сказала,

– зі сльозами на очах розповіла мати.

Олена каже, що дочка коли повернулася додому швидко пробігла до себе в кімнату. У той час мати готувала їсти. Вже після півночі жінка знайшла доньку мертвою, а згодом і її передсмертну записку.

Передсмертна записка школярки з Запоріжжя / Фото Press-Center

Булінг в школі

Мама учениці пояснила що вчителька назвала дочку Віку "свинею неосвіченою". Цим вона довела її до істерики.

Також дівчинка скаржилася на і інших вчителів гімназії. Крім цього, коли мама захотіла поговорити з класним керівником про цю ситуацію, той просто її висміяв.

Що кажуть рідні про школярку

Як зазначають рідні, дівчинка добре вчилася, брала участь в олімпіадах, була веселою і життєрадісною. Про те, що вона намагалась накласти на себе руки вже кілька разів – вони нічого не знали (про це дівчинка написала в передсмертній записці).

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