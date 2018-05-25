Samsung проиграл дело относительно патентов Apple: сколько потеряет компания
Калифорнийский суд частично удовлетворил иск корпорации Apple и обязал южнокорейского производителя смартфонов Samsung выплатить 539 миллионов долларов за нарушение патентов.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Присяжные решили, что южнокорейский бренд нарушил три патента, которые связаны с дизайном смартфонов, и еще два, которые защищают принципы работы устройства. Изначально Apple требовала за свои разработки 1 миллиард долларов, а в Samsung согласились выплатить лишь 28 миллионов долларов.
В своем заявлении американская компания подчеркнула, что дело всегда было не только в деньгах.
Мы искренне верим в ценность дизайна, и наша команда неустанно работает над созданием инновационных продуктов, которые радуют потребителей,
– отметили представители Apple.
В свою очередь Джон Куинн, адвокат Samsung, заявил, что вердикт судьи не основан на доказательствах и компания намерена обжаловать решение.