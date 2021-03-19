Американская порноактриса Саша Грей показала, как готовит борщ. Это видео вызвало скандал в сети. Так как, хоть она и отметила, что это украинское блюдо, блистала знанием русского языка, а впоследствии опубликовала анонс с коллажем на фоне Кремля.

Грей пошагово продемонстрировала, как нужно варить борщ. Она отметила, что его родина – Украина, однако в России, Польше и Литве это блюдо также является популярным.

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"Привет, водка, борщ"

В начале видео американская порнозвезда назвала все русские слова, которые она знает. "Привет. Водка. Борщ. Хорошо. Пожалуйста. До свидания. Как дела", – сказала Грей.

Борщ – это свекольный суп, в который можно добавлять различные виды мяса и овощей. Созданный в Украине, он распространился по всему миру,

– говорится в описании к видео.

Порнозвезда решила немного изменить рецепт и вместе со сметаной добавила в блюдо кориандр. Она хотела подать его с черным хлебом, однако не нашла нужного в США.

Саша Грей готовит борщ: смотрите видео

За сутки видео посмотрели почти 50 000 ютуб-пользователей. В комментариях отметили, что эта версия борща – достаточно оригинальная. В то же время подчеркнули, что это украинское блюдо.

Клопотенко о борще от Саши Грей

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко не обошел эту тему. В своем фейсбуке он написал, что проснулся и увидел немало упоминаний имени в публикациях о том, что Саша Грей приготовила борщ.

"Саша одета и говорит, что борщ украинский. Не показалось. Ну, что я должен вам сказать. Популяризация борща за рубежом как украинского блюда просочилась на глубочайшие уровни", – отметил Клопотенко

"Аленка" на фоне Кремля

Украинских пользователей возмутил анонс, который появился в твиттере Грей. Там она проиллюстрировала новое видео коллажем со своим лицом, который имитирует образ девочки с упаковки шоколада "Аленка".

You guy's have been asking for it so here it is Secret Sauce: Borscht Edition.https://t.co/zjRcDpTmJ4 pic.twitter.com/ZEikvep2DS — Sasha Grey (@SashaGrey) March 18, 2021

Отметим, что Грей начала сниматься в фильмах для взрослых в 18 лет. Через 5 лет она покинула эту сферу. С тех пор написала несколько книг, вела общественную деятельность. Сейчас 33-летняя американка развивает свой ютуб.