Американська порноактриса Саша Грей показала, як готує борщ. Це відео спровокувало скандал у мережі. Адже хоч вона й зазначила, що це – українська страва, хизувалася знанням російської мови, а згодом опублікувала анонс з колажем на фоні Кремля.

Грей покроково продемонструвала, як потрібно варити борщ. Вона зазначила, що його батьківщина – Україна, проте у Росії, Польщі та Литві ця страва також є популярною.

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"Привет, водка, борщ"

На початку відео американка назвала усі російські слова, які вона знає. "Привет. Водка. Борщ. Хорошо. Пожалуйста. До свидания. Как дела", – сказала Грей.

Борщ – це буряковий суп, у який можна додавати різні види м'яса і овочів. Створений в Україні, він розповсюдився по всьому світу,

– мовиться в описі до відео.

Порнозірка вирішила трохи змінити рецепт та разом зі сметаною додала у страву коріандр. Вона хотіла подати його з чорним хлібом, проте не знайшла потрібного у США.

Саша Грей готує борщ: дивіться відео

За добу відео переглянули майже 50 000 ютуб-користувачів. У коментарях відзначили, що ця версія борщу – досить оригінальна. Водночас наголосили, що це – саме українська страва.

Клопотенко про борщ від Саші Грей

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко не оминув цю тему. У своєму фейсбуці він написав, що прокинувся та побачив чимало згадок імені у дописах про те, що Саша Грей приготувала борщ.

"Саша одягнута та каже, що борщ український. Не здалося. Ну, що я маю вам сказати. Популяризація борщу за кордоном як української страви просочилася на найглибші рівні", – зазначив Клопотенко

"Оленка" на фоні Кремля

Українських користувачів обурив анонс, який з'явився у твітері Грей. Там вона проілюструвала нове відео колажем зі своїм обличчям, який імітує образ дівчинки з упаковки шоколаду "Оленка".

You guy's have been asking for it so here it is Secret Sauce: Borscht Edition.https://t.co/zjRcDpTmJ4 pic.twitter.com/ZEikvep2DS — Sasha Grey (@SashaGrey) March 18, 2021

Зазначимо, що Грей почала зніматися у фільмах для дорослих у 18 років. Через 5 років вона покинула цю сферу. Відтоді написала кілька книг, вела громадську діяльність. Зараз їй 33 роки.