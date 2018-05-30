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Савченко решила прекратить голодовку

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Надежда Савченко
Надежда Савченко / Getty Images

Народный депутат без мандата Надежда Савченко приняла решение о прекращении голодовки. Такой шаг объясняется тем, что она хочет повторно пройти тестирование на "детекторе лжи".

Соответствующее сообщение обнародовала ее пресс-служба.

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"В связи с тем, что за почти два месяца следствие не предоставило результатов экспертизы на детекторе "правды", Надежда Савченко приняла решение прервать голодовку для прохождения повторной экспертизы", – говорится в сообщении.

Кроме того представители нардепа отметили, что сейчас сторона защиты готовит соответствующее ходатайство для назначения психо-физиологического исследования на полиграфе, которое должно состояться в одном из государственных экспертных учреждений.

"Надеюсь следствие учтет указанное ходатайство для установления действительных намерений Савченко, потому что кто же будет против установления объективных обстоятельств дела, если эта обязанность лежит на органе досудебного расследования. Лично меня, как защитника Савченко, устроит любая позиция органа досудебного расследования в вопросе полиграфа", – подчеркнул защитник политика Константин Глоба.

Также спикеры Савченко напомнили, что 20 мая прошло 69 суток с момента, как народная избранница начала "Голодный протест против незаконного заключения".

Напомним, 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, после чего нардеп объявила голодовку. 13 апреля, политик должна была пройти допрос на полиграфе, но он был остановлен из-за ее плохого самочувствия. Тогда же арестованная согласилась временно прервать голодовку и поесть, чтобы пройти процедуру. После прохождения полиграфа Савченко возобновила голодовку.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией так называемой "ДНР" в подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Теги: Новости Украины Новости политики голодовка Задержание Савченко Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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