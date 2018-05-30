Савченко вирішила припинити голодування

Народний депутат без мандата Надія Савченко ухвалила рішення про припинення голодування. Такий крок пояснюється тим, що вона хоче повторно пройти тестування на "детекторі брехні".

Відповідне повідомлення оприлюднила її прес-служба.

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"У зв'язку з тим, що за майже два місяці слідство не надало результатів експертизи на детекторі "правди", Надія Савченко ухвалила рішення перервати голодування для проходження повторної експертизи", – мовиться у дописі.

Крім того представники нардепа зауважили, що наразі сторона захисту готує відповідне клопотання для призначення психо-фізіологічного дослідження на поліграфі, яке має відбутися у одній із державних експертних установ.

"Сподіваюсь слідство зважить на зазначене клопотання для встановлення дійсних намірів Савченко, бо хто ж буде проти встановлення об'єктивних обставин справи, якщо цей обов'язок лежить на органі досудового розслідування. Особисто мене, як захисника Савченко влаштує будь-яка позиція органу досудового розслідування в питанні поліграфа", – підкреслив захисник політикині Костянтин Глоба.

Також речники Савченко нагадали, що 20 травня спливло 69 діб з моменту, як народна обраниця розпочала "Голодний протест проти незаконного ув'язнення".

Нагадаємо, 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів, після чого нардеп оголосила голодування. 13 квітня, політикиня мала пройти допит на поліграфі, але його було зупинено через її погане самопочуття. Тоді ж арештована погодилася тимчасово перервати голодування і поїсти, щоб пройти процедуру. Після проходження поліграфа Савченко голодування відновила.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.